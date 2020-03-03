港股直擊 即巿股評

強勢股指數昨日(2日)跌至13.4%，加上大市彈散格，殘股只宜中長線收集，短線炒作目標仍在少數強勢股。

今午市況短評選出6隻在1至20天內轉綠燈的主板股份，當中有三隻是中資券商股。無他，「主旋轉」吹奏復工加大水漫灌，A股2月3日復市裂口大低開後，至上月底(28日)方見調整，券商跟實A股，重展強勢不出奇。

三隻中又以中金公司(03908)最具題材，集團日前公布擬申請A股發行並在上海證券交易所上市。

阿爺近年在各行各業打造「航母級」企業，旨在於國際上佔一席位。中金近年也一洗早年頹風，不過論市值不足400億港元，比起龍頭如中信証券等仍有差距。回A可加快追落後步伐。事實上，近年中金H股數次批股，已引入騰訊和阿里，券商中最有力大搞科企上市及Fintech；另一主要股東為家電巨頭海爾旗下海爾金控。

根據EJFQ FA+，中金目前預測巿盈率10.87倍，較中位數低0.9個標準差；13個分析員中12個叫買，今日收市距平均目標價18.85元有23.8%潛在升幅；市場平均預期2019年核心盈利增長18.2%。

中金估值相對便宜且具題材，目前正挑戰250天線(15.35元)，吼10天線(15.17元)下方吸，半成止蝕，首站先睇今年高位16.44元。

陳鎮強

信報高級分析員

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