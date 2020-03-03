港股直擊 即巿股評

港股高開低收，恒指高開127點，甫開升幅曾擴至236點，高見26527，但買盤未有跟進，午後升勢不保，一度倒跌58點，低見26233，最終收報26284，跌6點或0.03%。

北水淨流入30.65億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續掃內銀，建行(00939)有10.34億元淨入；工行(01398)有3.42億元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)有8.11億元淨入；舜宇(02382)有1.43億元淨入；小米(01810)有2991萬元淨入。

相反，中興通訊(00763)有1.55億元淨走；美團(03690)有1.24億元淨走；新東方在(01797)有6831萬元淨走；中芯(00981)有3906萬元淨走；金山軟件(03888)有2618萬元淨走。

微創醫療(00853)有2190萬元淨入；中國生物製藥(01177)有7661萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：比亞迪(01211)有4195萬元淨入；融創(01918)有1762萬元淨入；安踏(02020)有2.8萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、美團、中芯、工行、小米、中生製藥、金山軟件、融創及安踏。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中興、美團、騰訊、小米、新東方在、舜宇、微創醫療、金山軟件及比亞迪。