港股直擊 即巿股評

外電指七國集團(G7)正為財政長官起草一份聲明，但未有特別要求新政府支出或央行協同減息，美股道指期貨午後應聲倒跌，港股亦高開低走，全日倒跌6點收市。

受美股道指勁彈近千三點沖喜，恒指高開127點報26419，升幅曾擴至236點，高見26527，但買盤未有跟進，加上午後突傳G7聲明未有呼籲減息，港股升勢不保，一度轉跌58點，低見26233，雖然曾止跌回升，惟在競價時段，仍被嘜低收市。恒指收造26284，跌6點或0.03%；國指跌不足1點，造10485，大市成交1164.9億元。

整體大市上升及下跌比率各50%。

即月期指升12點或0.05%，報26311，高水26點，成交16.98萬張。

外電隔晚報道，G7財長與央行行長將於周二舉行電話會議，討論如何應對新冠肺炎疫情對經濟構成衝擊。報道引述法國財政部消息人士稱，會議於巴黎時間周二下午1時舉行。

不過，據路透午後報道，G7成員國據報正在為財政長官起草一份聲明，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟的衝擊，但現時並未特別要求新的政府支出或央行協同減息。

受消息拖累，道指期貨亞洲午後時段曾由升轉跌165點，但現掉頭回升，最新造26682，升214點或0.81%；標指及納指期貨分別漲0.73和0.85%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)漲1.1%；連續多日獲北水淨入的建行(00939)，收升0.2%；平保(02318)漲0.4%；舜宇(02382)無升跌；但滙控(00005)跌0.5%；友邦(01299)降1.2%；恒生(00011)表現最曳藍籌，收跌1.6%。

焦點板塊

醫藥股：新型肺炎全球肆虐，相關股份跑贏大市，中生製藥(01177)與石藥(01093)包辦升幅最大首兩位藍籌，收市分別升3%和2%；疫苗股康希諾生物(06185)漲2.4%；翰森製藥(03692)升2%；藥明康德(02359)升2.4%；百濟神州(06160)去年收入大增逾倍，收升1%；春立(01858)炒高7.2%。

軟件股：麥格理續撐內地軟件股，首選金蝶(00268)及金山軟件(03888)，更將金蝶目標價由9.5元升至14.6元，全日3.4%；金軟炒高7%；浪潮(00596)升2.5%；擎天(01297)升1.2%；中軟國際(00354)漲0.8%；手遊股心動(02400)升1%；網龍(00777)升1.6%；中手游(00302)漲0.9%。

水泥股：跑輸大市，海螺(00914)回吐3.3%；中建材(03323)跌2.3%；潤泥(01313)下滑1.2%；金隅(02009)降2.1%。

焦點股份

中信國際電訊(01883)：全日升5%。去年盈利10.02億元，按年升5.38%；每股派末期息15仙，全年共派20仙，按年增11.1%。

阿里健康(00241)：獲花旗大升目標價43%至20元，盤中創上市高，曾見16.54元，飆12.6%，收市抽升8.6%，成交有11.2億元。

中廣核新能源(01811)：全日大升26.9%。接獲控股股東中國廣核集團的通知，正考慮一項利用其全資附屬公司中國廣核能源作為潛在要約人，以協議安排的方式將公司私有化的建議，有關行動可能會導致公司除牌。

京信通信(02342)：收揚4.9%，內地有報道指，中國三大電訊商將開始5G第二期招標，更料4月份將會啟動。

永升(01995)：盈喜料去年多賺逾1倍，同時獲富瑞升目標價15%至8.91元，全日漲4%。