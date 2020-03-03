港股直擊 即巿股評

美銀發表報告，新肺炎疫情或會波及全球，影響全球經濟，故削油價預測外，但同時降「三桶油」目標價，行業首選仍是中海油(00883)。

報告指出，受到新肺炎疫情影響，更有可能威脅全球，甚至令全球出現短期經濟衰退，美銀經濟分析員降今年內地經濟增長預測至5.2%，全球GDP增長亦只有2.8%增長，基於最新疫情，該行也降布蘭特今年平均油價從60美元降至54美元，紐約油價則從54美元削至49美元，更估計油價有機會下潛至30美元。

該行亦稱，內地發生新肺炎疫情剛好是對能源需求最低時段，故庫存未有大幅攀升，但按最新情況，美銀降今年內地燃氣需求增長，由原先按年升8.3%，削至按年升6%，同時削三桶油今明兩年盈利預測33%及4%。

石油股中美銀首選仍是中海油，因估計2019至2021年產量複合增長達6%，同時每桶成本僅30美元，而下半年至2021年油價潛在反彈下，相信會最受惠，維持「買入」評級，目標價從16.7元降至14.1元。

至於中石油(00857)，美銀稱該股股價跌至3.02元，創15年新低，但預期市賬率僅0.4倍，相信潛在利淡因素已反映，加上股息率達5.5厘，估值吸引，故重申「買入」，目標價由4.9元降至4元。

不過，美銀認為中石化(00386)下遊業務疲弱，加上現金流有壓力，維持「中性」評級，目標價由5.4元降至4.5元。

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