港股午後突倒跌，暫時最多跌58點，見26233點暫時低。截至下午約2時33分，恒指報26313點，升22點或0.08%，大市成交額885億元。
國企指數報10495點，升10點或0.1%。
A股升幅亦收窄，滬指升0.59%；深成指升0.7%。
美國道指期貨最新跌106點，報26362。
藍籌本地金融股拖低大市，友邦(01299)跌1.1%；滙控(00005)跌0.4%；恒生(00011)除息，最新跌1.7%。
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港股午後突倒跌，暫時最多跌58點，見26233點暫時低。截至下午約2時33分，恒指報26313點，升22點或0.08%，大市成交額885億元。
國企指數報10495點，升10點或0.1%。
A股升幅亦收窄，滬指升0.59%；深成指升0.7%。
美國道指期貨最新跌106點，報26362。
藍籌本地金融股拖低大市，友邦(01299)跌1.1%；滙控(00005)跌0.4%；恒生(00011)除息，最新跌1.7%。
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