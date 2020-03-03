即巿股評 港股直擊

有外電報道指G7財長將於今日舉行緊急電話會議，研究採取措施，防止武漢肺炎疫情嚴重打擊全球經濟，市場憧憬環球央行齊齊放水救市，隔晚美股興奮回應，道指更創最大點數單日升幅，港股亦跟隨反彈，不過力度就相差得遠。

恒指高開127點後，升幅一度擴大至236點，見過26527點半日高位，只不過市場唔願高位追貨，令升幅收窄至65點，見半日低位26357點，但又唔多肯再落。而大市就喺26500點附近反覆。恒指半日升204點，報收26495點；國指則升90點，半日報收10575點。

騰訊(00700)又係大市火車頭，半日升逾2%，暫時仍然未重返400元之上，至於連日有北水流入嘅建行(00939)半日升0.6%，其他重磅藍籌股普遍向上。只係大笨象(00005)力水一般，連跌十個交易日後早段反彈後無以為繼，半日無起跌，友邦(01299)半日仍要微跌0.1%。兩隻國際金融股嘅表現，反映市場對全球經濟表現仍欠信心。

話咗新經濟股同科技股反彈力度會較其他股份強，而事實亦如此，而今日軟年股更繼續受捧。除咗軟件股，線上醫療及保險股表現出色，之前阿Man有推介嘅阿里健康(00241)創新高，平安好醫生(01833)逼近80元，大有條件創新高，而眾安在線(06060)亦升近36元，可向40元挑戰。內地有報道指三大電訊商將開始5G第二期招標，料4月份可啟動，5G概念股以京信通信(02342)半日升逾5%最勁，有貨唔怕繼續持有，追貨留意短期需守3.2元。

醫藥股喺疫情爆發以嚟一直跑贏其他板塊，尤其公司有藥物對治療武漢肺炎有效，又或有份參與疫苗研究嘅公司，持續有資金流入。今日兩龍頭中生製藥(01177)及石藥(01093)分別升4.4%及3.6%，其他醫藥股普遍升2%以上。阿Man一直建議呢個板塊可趁回調吸納，預期今年可持續跑贏大市。

雖然今日港股係隨外圍反彈，不過力度方面只係一般，始終央行減息救市嘅原因係經濟下滑，若然疫情持續，經濟下滑無可避免，亦無法預測疫情對全經濟實際影響有幾嚴重。預期港股走勢仍反覆，反彈阻力係26800至27000點，再睇睇牛熊證重貨分布，牛證街貨數目仍遠超熊證街貨，只要外圍稍有差池，港股隨時再掉頭向下殺牛。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)