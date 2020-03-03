港股直擊 即巿股評

G7財長傳將於今日通電話，研究採取措施，以減輕新型肺炎疫情對全球經濟影響，市場憧憬環球央行齊減息撐經濟，隔晚美股勁彈過千點，港股今早進一步回升，半日再彈逾兩百點。

受美股勁彈沖喜，恒指高開127點報26419，升幅曾擴至236點，高見26527，但買盤未有跟進，大市升幅曾縮至65點，低見26357。不過，低位有買盤支持，大市重拾動力，最終中午升逾兩百點收市。恒指半日收造26495，升204點或0.8%；國指升90點或0.86%，造10575，中午大市成交有621.06億元。

上證指數重上三千點大關，半日收報3011點，升40點或1.36%，深成指收報11624點，升243點或2.14%。

外電報道，七國集團(G7)財長與央行行長將於周二舉行電話會議，討論如何應對新冠肺炎疫情對經濟構成衝擊。報道引述法國財政部消息人士稱，會議於巴黎時間周二下午1時舉行。

藍籌大致造好，騰訊(00700)漲2.2%，更是升市火車頭，撐起恒指26點升幅；連續多日獲北水淨入的建行(00939)，中午升0.6%；平保(02318)漲1%；舜宇(02382)升2.7%；但滙控(00005)無升跌；友邦(01299)下滑0.1%。

焦點板塊

醫藥股：新型肺炎全球肆虐，相關股份跑贏大市，中生製藥(01177)與石藥(01093)包辦升幅最大首兩位藍籌，中午分別升4.4%和3.6%；疫苗股康希諾生物(06185)漲3.9%；翰森製藥(03692)飆6%；藥明康德(02359)升4.5%；百濟神州(06160)去年收入大增逾倍，半日也升2.8%；微創(00853)急揚4.7%；春立(01858)炒高9.1%。

軟件股：疫情持續下，軟件股續當旺。金蝶(00268)飆6.8%；金山(03888)炒高6.65；浪潮(00596)揚5.3%；挈天(01297)升3.1%；中軟國際(00354)漲2.7%；手遊股心動(02400)升3.7%；網龍(00777)升2.5%；中手游(00302)漲2.6%。

水泥股：跑輸大市，海螺(00914)回吐2.7%；中建材(03323)跌0.7%；潤泥(01313)下滑2%；金隅(02009)無升跌。

焦點股份

阿里健康(00241)：獲花旗大升目標價43%至20元，盤中創上市高，曾見16.54元，中升12.6%，中午抽升11.4%，成交有7.3億元。連在線醫療的平安好醫生(01833)亦造好，半日揚5.4%，成交金額達5億元。

京信通信(02342)：中午揚5.5%，內地有報道指，中國三大電訊商將開始5G第二期招標，更料4月份將會啟動。

永升(01995)：盈喜料去年多賺逾1倍，同時獲富瑞升目標價15%至8.91元，中午抽升6.2%。