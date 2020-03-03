港股直擊 即巿股評

隔晚美股急彈，港股今早亦曾升逾200點，不過道指期貨亞洲時段升逾270點後回順，港股升幅亦縮。

恒指高開127點，甫開曾飆236點，見26527點暫時高，補回2月28日的下跌裂口，之後回順，曾僅升65點，見26357點暫時低，及後回勇，復升逾百點。截至上午約11時24分，恒指報26456點，升165點或0.6%，大市成交額554.49億元。

國企指數報10558點，升73點或0.7%。

A股續彈，滬指升1.5%；深成指升2.38%。

美國道指期貨最新升99點，報26567。

醫藥股造好，中生製藥(01177)升3.9%，為表現最好藍籌；石藥(01093)升3.2%；疫苗股康希諾生物(06185)升5.2%；翰森製藥(03692)升4.5%；藥明康德(02359)升4.2%。

國家主席習近平昨日先後到軍事醫學研究院、清華大學醫學院，考察新冠肺炎疫情科研攻關和診療救治工作，了解疫苗、抗體、藥品、快檢產品等研究和應用進展情況。要求推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接，加快建立以企業為主體、產學研相結合的疫苗研發和產業化體系，建立國家疫苗儲備制度，為「有可能出現的常態化防控工作」做好周全準備。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。