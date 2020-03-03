港股直擊 即巿股評

今朝起身令我「嘩！」咗一聲嘅並唔係肺炎新增染感人數，而係噚晚美股報復式反彈升近1300點；喺巴士上差啲對住個電話「吓？」咗出嚟嘅，係見到恒指做完U盤之後，開市升128點，報26419點。「咁少嘅...」係囉，不過人哋跌過千嘅時候，恒指都係跌幾百，你又唔會咁講架啦。

開恒指牛熊證街貨圖睇，牛熊兩邊都有新增街貨層，兩邊最貼價嘅水平分別為26000至26099點，同26800至26899點，真係比之前嘅近咗好多，計計中間位(26099+26800)/2=26449.5點，按依家9點49分，恒指做緊26423點計，嘿！中間位。

唔理個市住先，反正噚日喺[下半part]度執咗隻殘爆滙控(00005)出嚟，仲揀定隻滙豐牛(52896)，諗住噚日見11連跌會有反彈。

揀得隻牛出嚟就更係預咗等分鐘圖上見超賣落場啦，誰不知成個下晝5分鐘圖上見到條SlowSTC(14,3)都無落過超賣位(真係莫講話係超賣，連中軸都掂唔到)，(52896)無用武之地。

滙控股價今朝隨大市上揚，嗰一下真係有啲想揼自已心口，但返到嚟甚至到依家9點55分，先見大市好似無力再上咁，繼而見滙控出現高開低收，都唔知係個天可憐我噚日喺公司帶住個口罩帶足一日就嚟焗死呀，還是一日洗幾十次手洗到皮都甩咁滯，有啲避過一劫嘅感覺。(都唔係嘅，按住自己一貫嘅落場方法啫)

依家9點58分，滙控5分鐘圖上SlowSTC(14,3)由9點55分至依家真係落到嚴重超賣位啦，而(52896)證價做緊$0.027。講多次呢隻牛證收回價係$51.38元，同現價有近2.7%差距，適合短線用；中線/安全啲嘅話，可以揀隻遠啲嘅滙豐牛如(52665)，收回價退守至$50元以下。

至於落邊一隻，就你自己揀啦

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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