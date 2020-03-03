港股直擊 即巿股評

市場憧憬各地央行會採取行動，緩和疫情對經濟的打擊，投資者趁低吸納。港股今早料可靠穩，蘋果股價急升，相關產業鏈股份可以多加留意。

美股繼上星期因為投資者憂慮新型冠狀病毒疫情，大幅拋售股票後，出現強勁反彈，道指過去七個交易日累積下跌超過3800點，在本月首個交易日，早段曾因製造業PMI數據欠佳，美股三大指數齊齊掉頭倒跌，之後愈升愈有，收報26703點，大升1293點或5.1%，是2009年以來最大單日升幅。

納指及標普500指數都以全日高位收市，並創下2018年12月以來最大單日升幅。納指連升第二日，收報8952點，升384點或4.5%。標普500指數結束七連跌，收報3090點，升幅4.6%。

科技股升幅最大，蘋果公司股價收報298.81美元，升9.3%，是2008年以來最大單日升幅。公司股價仍較2月12日創下的紀錄高位，下跌近9%；微軟升6.7%；亞馬遜升3.7%。

美國總統特朗普又在Twitter貼文發炮，批評聯儲局主席鮑威爾一如以往反應慢，環球央行都着手行動，德國等已經向市場注入資金。美國應帶頭減息令利率跌至最低，但儲局沒有行動，令美國相對落後。目前利率期貨顯示市場押注本月18日聯儲局減息半厘。

美元創下今年以來最大跌幅，在各國央行承諾採取必要行動來支持經濟之際，聯儲會降息的預期升溫。歐羅一度創下兩年來最大升幅。

國際油價先跌後升，紐約期油收市轉升4.5%，報46.75美元；《路透》引述消息人士指，油組及盟友如期在本月5日至6日在維也納舉行會議，討論是否在減產協議三月到期後延長減產，以及會否擴大減產幅度。紐約期金周一反彈1.8%，每盎斯收報1594.8美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報52.54元，低0.26元；騰訊(00700)ADR收報390.67元，高1.07元；國壽(02628)ADR收報18.34元,，低0.02元。「三桶油」回升，中海油(00883)ADR收報11.15元，高0.01元；中石油(00857)ADR收報3.12元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.1元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.74元，高0.44元；聯通(00762)ADR收報6.3元，高0.05元； 中電信(00728)ADR收報2.99元，高0.03元。

ADR港股比例指數報26316，較周一恒指收市高24點。恒指收市報26291，升161點或0.62%。

焦點股份

中廣核新能源(01811)：公布，控股股東中廣核考慮以協議安排方式，將公司私有化，有關行動可能導致公司除牌。控股股東現時持股約72.29%。股份申請今早復牌。

中梁控股(02772)：發盈喜，預料截至去年底止全年股東應佔核心淨利潤按年大幅增長約80%至100%。

永升生活服務(01995)：預期去年純利增長超過一倍，主要因為在管物業建築面積增加，以及收購項目綜合入賬至集團的財務報表等。

建滔集團(00148)及建滔積層板(01888)聯合發出盈利警告。建滔集團預計去年純利及基本純利，將按年分別下跌45%至55%及20%至30%。建滔積層板預計去年的賬面純利及基本純利將較2018年下跌20%至30%。