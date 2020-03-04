即巿股評 港股直擊 國際財經

華爾街在新冠肺炎疫情惡化下爆發小股災，道指上周四(27日)以點數計創歷來最大單日跌幅，翌日曾再挫1085點，得聯儲局主席鮑威爾發聲明之助，道指由24681點即日低位抽上25409點收市，全星期仍累瀉3583點(12.36%)，與同期下滑11.49%和10.54%的標普500指數及納指，齊齊造出2008年10月金融海嘯以來一周最差表現。

以2月28日低位計，道指、標指、納指分別從2月中旬先後刷新的紀錄高峰下跌16.5%、15.8%、16%，亦即深入技術定義的調整階段。對於美股這個延續了11年之久的牛市，早有不少分析師以至著名基金經理根據不同角度研究，然後警告美股快將大幅回吐，只是沒多少人想到，今次深度調整竟由新冠肺炎疫情全球蔓延這突發事件觸動而已。

鮑威爾上周五發表聲明指出，新冠肺炎疫情對經濟活動構成風險，局方正密切注視事態進展，以及對經濟前景的影響，有需要時會採取行動支持經濟。投資者憧憬聯儲局將提前減息，根據CME FedWatch資料顯示，局方在美國時間3月17日至18日會議減息機率已達百分百。

順帶一提，股神畢非德早前接受美國財經頻道CNBC訪問時表示，新冠肺炎疫情是「可怕東西」，但現在並非沽售股票的時間，勸喻投資者專注企業盈利，於股市作出10至20年的長線投資，又透露旗下巴郡(Berkshire Hathaway)已更傾向買入股票，在目前環境下，股票投資回報高過債券。股神起碼兩年未在股市有「大動作」，忽然有興趣增持，相信是認為大市或重返值得吸納水平。

畢非德着眼以年計的長線策略，而鮑威爾的聲明則反映聯儲局很大可能短期內「做嘢」，總括來說，股神和聯儲局表態，對美股都有「維穩」作用，估計三大指數短線不會明顯跌穿上周五低位。

港股方面，周一恒指低開52點後隨即急彈，一度升至26375點，收報26291點，漲161點(0.62%)。

恒指昨天上揚，但距離1個標準差計算的TrendWatch上升通道底仍相當遙遠。

附【圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線)2月11日以28.4%輕微失守30%至40%的支持區(或超賣區)觸底，到24日攀至34.3%就止步掉頭，最新報30.1%，5個交易日僅挫.4.2個百分點。去年12月2日，平滑中線市寬在超賣區內緩緩回調4個交易日見35.2%便企穩，今次市寬已貼近超賣區底，估計快將回升，並帶動同樣超賣的恒指繼續反彈。

然而，大市暫時仍由沽盤主導，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，高於代表強勢股買盤的強勢股指數逾30個百分點，相信恒指在過去3個月累積的26600點至26800點成交量密集區將遇上較大阻力。

信報投資研究部

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