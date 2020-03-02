即巿股評 港股直擊

本欄上周五以「3140+7261」為題，不反對撈美股ETF。當晚又經歷驚險一夜，道指一度再急瀉逾千點，嚴重超賣下自低位反彈逾七百點收市，收市僅跌357點；納指跌穿上周五低開後初段一度插穿200天平均線(約8400點)，低見8264點後大拗腰，以大陽燭收返8500點之上；標普500指數周五初段的14天RSI超賣程度更嚇人，約低見18附近，較2018年兩次低位更低，標指最後以長下影線收市。

領展(00823)上周四尾段跟大市一度反彈，不過遇上之後美股再瀉，周五及今早均再度受壓，正股今午低見71.1元，14天RSI跌至18.5附近，相當嚇人，亦意味短期有更佳的鐘擺機會。市場近日出了更好條款的領展牛，(52853)的收回價低至66元，最後交易日為8月7日，槓桿比率10.2倍，證價今日最多跌14.3%，低見0.066元，最新跌9%報0.07元，合短線投機。中線看好領展，暫時只宜適合月供，儲一年以上平貨。

恒綜強勢股跌幅少於恒指

今年年初繼續根據去年方法，篩選出十隻恒綜強勢股，至今平均跌幅為2.8%，已較恒指的6.7%為好，特別中海宏洋(00081)、綠城中國(03900)、中國金茂(00817)、東陽光藥(01558)近期有不錯反彈，敏華(01999)亦算硬淨，至於石藥(01093)及舜宇(02382)的跌幅亦不大。其實我在之前實戰班跟學員話個人不喜歡篩選股份中的青島啤(00168)，加上一手成本高達10萬元以上，若不選買，可把第11位的中國建材(03323)頂上。現在兩個月過去，青啤表現果然最差，觸及15%止蝕，若不止蝕現累積兩成跌幅，至於中建材最近則強勢畢現，年初至今倒升約一成半。

羅崇博 (杜比)