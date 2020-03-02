即巿股評 港股直擊

上周五美股早段一度再深度下跌，幸而尾市跌幅收窄，而今早道指期貨喺亞洲時段亦由早段再跌逾300點扭轉跌勢倒升逾百點，帶動港股先跌過反彈，守住二萬六大關。

恒指低開52點，報26077點，已經係半日低位，二萬六點仍守得住，其後內地股市無懼內地財近中國製造業採購經理人指數PMI跌至40.3，A股做好升近3%，港股亦由跌轉升，半日最多升245點，見26375點。中午恒指升241點，報收26371點接近半日高位；國指半日升196點，報10499點。

雖然大市反彈，但大笨象(00005)卻無能為力，再跌至三年半低位52.5元後回順，半日跌幅略為收窄至0.6%，報收52.8元，已連續第一個交易日下跌。阿Man一直有提到，大笨象已今非昔比，咪再諗住閒時買定收息看門口，小心收息蝕價。再睇番武漢肺炎全球肆虐，預期大笨象今年上半年份成績表唔見得人，目前跌幅或未能全面反映負面因素。另一方面，大笨象都呢一刻都仲未敲定CEO人選，呢個重要位置持續愁懸空，對公司當然唔係好事。最致命一點係大笨象喺剛發表季績時已表示，今明兩年暫停回購股份，股價就少咗份支持力量。

至於阿Man 一直睇好嘅ATM，今日反彈表現唔差，阿里巴巴(09988)唔敢話200元樓下買贏硬，但200元水平暫時嘅支持力度確係唔錯。至於就喺100元水平附近上落，反而有少少擔心唔知稍後會唔會落番90元附近補裂口，呢隻想買貨遲下可能仲有平啲啲。騰訊(00700)就一向係火車頭，大市反彈點少得佢，留意400元反彈阻力唔細，純博反彈就睇住呢個位。

5G概念股跟手設股亦彈得唔錯，只係擔心兩大手機品牌蘋果跟三星今年新型號出台時間會否有所延誤，千祈咪大安旨意，尤其要留意疫情喺南韓發展如何。

中航國際私有化成功機會大

預期港股呢個星期表現都係反覆，博反彈見好即收，如果想穩穩陣陣，阿Man建議可以博中航國際(00161)私有化。集團業務主要包括平板顯示屏、印製電路板、零售及工程分部。其中工程分部的表現持續惡化，公司業務前景並不明朗，雖然業務多元化，但係定位唔清晰，所以股價一直存在較大幅度市盈率估值折讓問題。

基於以上原因，中航國際啟動咗H股要約，提出以9元私有化建議。從歷史股價來看，私有化作價相對於公司股份歷史交易價格有明顯溢價。再從每股淨資產看，公司截至去年6月30日攤薄後每股淨資產約7.6元，較私有化價格9元有18.35%溢價，私有化邀約價可以話幾筍，估計股東接受私有化邀約機會較大，而公司股東會亦以高票通過動議。

不過大家千祈唔好對接納要約理解有誤，股東大會通過只是私有化成功的條件之一，大股東會喺3月17日前向喺3月6日及之前接納要約的股東付款。但因各託管券商/銀行內部的接納截止日期不同，在加上T+2的結算模式，建議各股東立即行動，不遲於3月4日前聯繫託管券商/銀行，辦理要約接納。至於未有貨想博私有貨成功，即係最遲要喺星期三好上車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)