港股直擊 即巿股評

美股上周五晚續波動，道指曾再插過千點，收市跌357點，不過美股期貨在亞洲時段反彈，加上A股急漲，港股今早反覆走高。

恒指低開52點，報26077點屬暫時低，開市後彈升逾200點，及後急回，曾再倒跌，不過在A股及美期帶領下回勇，最多升245點，見26375點。恒指中午收報26371點，升241點或0.9%，大市成交額679.81億元。

國企指數跑贏，半日收報10499點，升196點或1.9%。

A股急彈，滬指半日升2.94%；深成指飆3.39%。

美國道指期貨最新升155點，報25522。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.3%；建行(00939)升1.9%；平保(02318)升1.3%；工行(01398)升1.9%。本地股跑輸，港鐵(00066)本周四(5日)放榜，半日跌1.6%；新世界(00017)被滙證削價至12.7元，半日跌1%。

焦點板塊

科技股：今早彈力最強，5G概念股領漲，中興(00763)彈升8.5%；鐵塔(00788)升4.8%；摩比(00947)升6.6%；長飛(06869)升4.9%；京信(02342)升4.2%。手機股方面，舜宇(02382)彈5.6%；比亞迪電子(00285)升4.2%；瑞聲(02018/)升2.4%。軟件股方面，微盟(02013)料受破壞數據明早恢復正常，半日反彈9.8%；赤子城(09911)料去年盈利增長逾60%，半日飆10.5%；金山軟件(03888)升4.4%；中手游(00302)升4.2%；網龍(00777)升4%。龍頭阿里(09988)升2.3%；美團(03690)升1.1%。

基建及建材股：憧憬內地推基建項目救經濟，板塊今早續跑出，中交建(01800)去年新簽合同額增8%，半日升7.1%；中鐵建(01186)升5.9%；中鐵(00390)升6.4%；中國建築(03311)升4.6%；中冶(01618)升6.6%；城建設計(01599)飆11.3%。建材股方面，中建材(03323)飆10.4%；金隅(02009)升8.2%；海螺水泥(00914)創新高，半日升4.4%；潤泥(01313)升4.2%；聯塑(02128)升4.3%。

醫藥股：醫療器械股跑出，微創醫療(00853)創新高，半日飆兩成；先健科技(01302)升5.2%；威高(01066)升5.2%股份。巨星醫療(02393)醫用口罩生產線本月底投產，半日升4.6%；。另外，藥明生物(02269)升2.6%；藥明康德(02359)升2.7%；復星醫藥(02196)彈2.5%；三生製藥(01530)創三年低後彈4.2%；康哲藥業(00867)升4.6%；中藥(00570)升4.1%；四環醫藥(00460)旗下治新冠病毒藥物展臨床研究，半日升5.4%；。

焦點股份

九倉系：大股東吳光正推動系內重組，今早股價向好，獲提私有化的會德豐(00020)彈升3.7%；九倉置業(01997)彈升3.5%；九倉(00004)彈2.3%。

和記電訊香港(00215)：逆市挫4.7%。集團去年盈利4.29億元，按年升6.19%；每股派末期息3.75仙，按年增17%。不過後繳總ARPU下降6%，至205元。

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