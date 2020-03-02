港股直擊 即巿股評

終於都返番工啦，今日可能都有好多人首日復工，搞到今朝兩班巴士都上唔到，最後到依家10點6分先到返到嚟坐定唞一唞。

明明今朝喺巴士上見到恒指彈升，仲好似有過200點升幅，但返到嚟見到得返升58點，做緊26188點，高低位分別為26369點/26077點，以低位所計，暫時都仲未傷及牛證第一層街貨25900至25999點。雖然係咁，但呢層實在儲落唔少街貨喺度，有相當於1550張期指；再落多層，即25800至25899點，呢度有相當於1396張期指，呢兩層各有過千張期指街貨，都咪話唔吸引。

至於熊證方面，今日見到有一層新增街貨，為27300至27399點，呢度有相當於593張期指。其實望返成個牛熊證街貨圖，見到熊證大部分街貨較上個交易日都係減少，相反牛證就有所增加，且增加張數比較少嘅似乎還要多，睇嚟大家對大家連日下挫後，對出現反彈嘅期望甚高。

不過，即使今日恒指彈返上去，兼為第二個交易日處於保歷加通道底(26149點)以外水平，但始終牛證街貨甚多且咁近，兼SlowSTC(14,3)兩線落到超賣都可以出現再超賣(重點係SlowSTC(14,3)呢個組合係屬於敏感度較高嘅技術指標)，再度下行嘅可能暫時都未能夠排除，咁又唔係代表可以開淡倉，只係博大幅度大彈似乎言之尚早，策略上應以快制慢為主，故宜以貼價牛熊，快手的按分鐘圖上SlowSTC(14,3)超買/超賣作鐘擺落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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