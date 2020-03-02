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今日 10:07 港股直擊 即巿股評

恒指倒升239點後回順 基建水泥受捧

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市場憂慮新型肺炎會演變成全球大流行，中國PMI受疫情衝擊創下歷史最低，亞太股市今早普遍偏軟。

恒指低開52點報26077，暫時已為盤中低位，之後迅速拗腰，暫時見最多升239點，高見26369。截至10時2分，恒指僅升1點報26131。

國企指數跑贏，高開13點後向上，曾升過百點，最新升53點報10356。

內地股市反彈，上證指數現報2917，升37點或1.29%。

道指期貨今早一度挫逾三百點，港股開市後一度倒升過百點，最新道指期貨報25425，升61點。

騰訊(00700)低開0.4%報384.6元，現升0.5%報387.8元。

友邦(01299)高開0.1%報77元。

平保(02318)低開近1%報85.8元。

「三桶油」反彈，中石油(00857)升2.6%，暫為表現最好藍籌。

2月份賭收按年大跌87.8%至31.04億澳門元，金額是自2005年2月以來最低。濠賭股今早則造好，銀娛(00027)升逾1%。

多隻本地藍籌受壓，中電(00002)跌1.4%；新世界(00017)及新地(00016)均跌逾1%。

基建及水泥股造好，中鐵建(01186)升4.8%；其A股(601186.SH)升5.8%；中交建(01800)升逾4%；其A股(601800.SH)升5.6%；中建材(03323)升6%。

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