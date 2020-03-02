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【異動股】附屬續佳 中建材曾飆逾6%

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中國建材(03323)旗下深圳A股中材科技(002080.SZ)，去年多賺49%，推動中建材股價造好，最高見過9.56元，飆6.1%，新造9.54元，仍揚5.8%，成交金額8355萬元。

中材科技去年多賺49%至13.85億元人民幣，每股盈利82.55分，收入升18.5%，至135.79億元人民幣。

至於安螺(00914)升3.1%；金隅(02009)漲2.7%；西部水泥(02233)漲3.2%；華潤水泥(01313)漲1.3%。

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