港股直擊 即巿股評

創維(00751)料去年稅後利潤增八成，股價應聲彈高，最高見過2.07元，彈升6.2%，新造2.01元，仍漲3.1%，成交金額352萬元。

集團公布，預期截至去年12月底止，全年稅後淨利潤按年增加約80%，因得益集團轉型升級戰略的實施、效率提高、費用降低帶來的綜合影響。

此外，家庭接入系統、機頂盒等產品的海外業務大幅增長；電視大數據運營業務快速增長；冰箱、洗衣機等電器業務快速增長；及電子物流、科技園區經營、金融等業務快速增長。

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