即巿股評 港股直擊

新冠肺炎新增確診病例在中國以外特別是南韓、伊朗、意大利等國家繼續大幅飇升，引發歐洲主要股市以及美股三大指數上周持續急跌，就連近期相對「硬淨」的港股，也終於抵擋不了道指隔晚（27日）暴瀉逾4.4%、創點數計歷史最大單日跌幅的拖累，上周五恒指低開529點，午後跌至25989水平才喘定，收報26129，急挫648點或2.42%；一周跌了1179點或4.31%。

2月26日「搏拳實錄」才講到：EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，周一跌至23%，但仍高於反映弱勢股沽壓的弱勢股指數3.4個百分點，截稿時未有update數字，但相信弱指即使繼續上升，也不會突破預示恒指短線有急跌風險的40%警戒水平。當晚（25日）update數字顯示，弱指升至23.2%，已高於強指1個百分點，代表大市開始轉由沽壓「話事」，但亦顯示，老徐仍持有的即月27200點short call，應可穩穩陣陣贏取全數303點期權金。

俗語有云「財壯人膽」，對於賭仔性格的老徐而言就更加合用，何況較早前已收取逾1700點的期指平倉利潤（見2月19日「搏拳實錄」），加上恒指已連續兩日收低於1個標準差計算的TrendWatch上升通道底部，技術上已超賣，於是趁恒指夜期受美股續挫拖累之便，long 3月行使價27200點的期指call，付出313點期權金，還了先前打算在恒指跌至純綠色成交量密集區底27050點附近就利用2月27200點short call的期權金，「借力打力」買3月價外call（見2月24日「搏拳實錄」）的心願。

恒指上周五終於被連日暴挫的美股帶動，跌至26129點的去年12月4日以來最低水平收市，但港交所網頁顯示，3月27200點call最後以413點期權金成交，老徐的long call竟然仍有微利，顯然是拜options市場的Implied Volatility（IV，引伸波幅）近日大幅上升之賜。

上周五恒指3月夜期進一步跌至25803點收市，老徐的long call今天開市有可能要「坐艇」。不過，弱勢股指數上周五雖然單日急升6.9個百分點至41.9%，但仍未能確認明顯突破40%的警戒水平。值得注意的是，EJFQ的「詳細行業上升動力統計圖」顯示，在2月17至21日的前一個星期，平均已有53個行業的上升動力高於5日前，超過總數88個行業的五成；到了上星期，每天更有超過70個行業的上升動力高於5日之前，反映整體大市的上升動力已明顯改善。

此外，把EJFQ的TrendWatch調校到1.5個標準差會發現，上周五恒指裂口跌穿TrendWatch上升通道底收市，是過去半年僅見的技術超賣；再加上沽空比率已連續6日高過10天平均線，上周五更錄得17.2%的去年11月11日至今的最大比率沽空。老徐現在不擔心long call盤「坐艇」，反而吼機會食胡或透過short put加注長倉。

老徐