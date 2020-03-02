港股直擊 即巿股評

新冠病毒疫情繼續肆虐，中國累計報告新冠肺炎病例超過八萬宗，美國出現首宗新型肺炎死亡個案，美股指數期貨今早挫逾1%，料港股今早難出現顯著反彈，有機會續試二萬六以下。

市場憂慮新型冠狀病毒疫情會演變成疫情大流行，將拖累全球經濟陷入衰退，疫情憂慮繼續困擾大市，道指和標普五百連跌7天，並曾經下挫4%。不過，聯儲局主席鮑威爾暗示會減息應對疫情，大市臨收市跌幅顯著收窄。至於納指於大型科網股造好下，微升收市。

道指早段曾經跌過最多1085點，低見24681點，臨收市跌幅顯著收窄，跌357點收市。納指曾挫逾3%，臨收市回穩，報8567點，升不夠1點。微軟升逾2%，Facebook和Alphabet則升逾1%，亞馬遜和蘋果微跌不夠0.1%。

總結全周，美股三大指數連跌2周，並且是2008年10月以來，最大一周跌幅，道指跌逾一成二，標普五百跌逾一成一，納指則跌逾一成。總結二月份，道指和標指分別跌一成和逾8%，是零九年2月以來，最大的一個月跌幅，納指則跌逾6%。

美國聯儲局主席鮑威爾指，美國經濟基本面依然強勁，但新冠肺炎疫情正對經濟活動構成風險，聯儲局正密切監控事態發展，會酌情使用工具來支持經濟，暗示有必要時會降低利率。下次聯邦公開市場委員會會議定於3月17至18日舉行。

紐約及倫敦期油連續六日低收，跌至一年多以來的最低水平。紐約4月期油上日收報每桶44.76美元，跌2.33美元或4.95%。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，近期美股跌幅過大, 呼籲投資者不要過度反應。

美國出現首宗新型肺炎死亡個案，華盛頓州進入緊張狀態下，美股指數期貨今早向下。道指期貨最新報25042，跌322點或1.27%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報52.33元，低0.82元；騰訊(00700)ADR收報387.02元，高1.02元；國壽(02628)ADR收報18.46元，高0.2元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報10.87元，高0.1元；中石油(00857)ADR收報3.04元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.02元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.08元，高0.78元；聯通(00762)ADR收報6.25元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報2.95元，高0.02元。

ADR港股比例指數報26178，較上周五恒指收市高49點或0.19%。恒指上周五收報26129點，跌648點或2.42%。全個星期累跌4.3%。大市全日成交額急增至1681.93億元。

中國PMI受疫情衝擊創下歷史最低。2月份製造業PMI從1月份的50驟降至35.7，遠低於經濟學家預估中值45；非製造業PMI也從54.1大跌至29.6。PMI數據預示一季度經濟萎縮程度可能比之前預料的更嚴重。

焦點板塊

濠賭股：澳門博監局公布，2月份賭收按年大跌87.8%至31.04億澳門元，金額是自2005年2月以來最低。撇除農曆新年因素，連同1月賭收計算，1至2月賭收合共約252.29億，按年跌49.9%。

焦點股份

指尖悅動(06860)：發盈警，預期去年盈利倒退七成至八成。

創維集團(00751)發盈喜，料截至2019年12月底財年的稅後淨利潤較2018財年增約80%。

華潤醫藥(03320)：發盈警，料去年純利跌最多33%。

百濟神州(06160):將於今日公布去年業績。