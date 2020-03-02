即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開後走勢反覆，全日波幅324點。恒指收報26129點，下跌648點或2.42%，成交金額1681.93億元。國指收報10302點，跌290點或2.74%；上證收報2880點，跌3.71%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恒指最低跌至25989點，創去年10月14日以來低位，雖然之後略反彈，但最終仍以陰燭「陀螺」收市，並失守保歷加通道底部。MACD快慢線負差距增加，走勢偏弱。全日上升股份286隻，下跌1535隻，整體市況偏弱。

嘉里物流(0０636)公布，旗下在泰國從事快遞業務的Kerry Express(Thailand)(KETH)已向泰國證交會提交上市申請。預期KETH全球發售的新股份數目，佔緊隨全球發售完成後KETH經擴大已發行股本約17.24%。若建議分拆進行，公司通過非全資附屬公司在KETH已發行股本中的視作權益將減少至約52.14%。若分拆完成，嘉里物流建議向股東派發特別股息每股10至14港仙。

創維集團(00751)發盈喜，料截至2019年12月底財年的稅後淨利潤較2018財年增約80%。值得留意的是，集團曾更改年結日期，故2019年財政年度為12個月，2018 年財政年度為9個月。以2019 年財政年度12個月與2018年財政年度12個月（未經審核）相比，集團稅後淨利潤增加約20%；投資者宜留意盈利的素質。集團盈利增加的原因為(1)轉型升級戰略令效率提高、費用降低； (2)家庭接入系統、機頂盒等產品的海外業務大幅增長；(3)電視大數據運營業務快速增長；(4)冰箱、洗衣機等電器業務快速增長；及(5)電子物流、科技園區經營、金融等業務快速增長。

中國2月製造業採購經理指數（PMI）為35.7%，比上月下降14.3個百分點，創歷史低位；2月非製造業商務活動指數為29.6%，比上月下降24.5個百分點。數據反映新型肺炎對實體經濟帶來之影響。中國國家統計局服務業調查中心高級統計師認為2月份製造業PMI主要有以下特點：1) 保障基本民生的行業受影響相對較小。2) 新訂單指數下降幅度小於生產指數。3) 製造業進出口壓力加大。4) 大、中、小型企業PMI普遍回落。

投資者擔心新型肺炎疫情不斷擴大及對實體經濟帶來影響，上周五美股三大指數下跌。聯儲局主席鮑威爾的聲明增強短期減息預期，使美股三大指數尾市跌幅收窄。參考利率期貨的資料，投資者預期3月18日議息後減息至100-125基點的機會率為100%，上日的機會率則為94.86%。

夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指走勢反覆，支持參考為2月28日低位25989點。走勢上，料開市初段或有技術反彈，但當心在15時後會有大波異動。

個股

中華汽車(00026)的主要業務為物業發展及投資。

集團在截至2019年底止6個月內計入投資物業重新估值及應佔合營企業及聯營公司業績後之除稅後未經審核之綜合盈利為港幣1.845億元，低於去年的港幣4.175億元，原因為投資物業及合營企業持有之投資物業於期間錄得重估虧損。同期未計入集團投資物業重新估值及應佔合營企業及聯營公司業績前，未經審核之營業盈利為港幣6615萬元，高於去年的港幣2491萬元；增加之主要原因為期間錄得滙兌收益，而去年同期則為滙兌虧損及利息收入增加所致。

集團宣派中期股息每股港幣1角，另派特別股息每股港幣19元，除息日為4月15日。

岑智勇 獨立股評人