即巿股評 港股直擊

病毒無國界，全球一體化。受新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延的影響，全球投資者連日恐慌。尤其是自去年10月以來在美國已有約2000萬人得到「流感」，造成超過1萬人死亡，而有專家開始懷疑部分死因的確定性 --- 因當時沒有新型冠狀病毒肺炎快速測試劑。加上網路消息傳播快速，接收渲染式、誇大式和不完整之訊息後，孰真孰假，不免出現非理性的反應及行為。自2月21日開始，短短6個交易日，美股道指由29000跌至25400，調整逾10%，為史上最快！上周道指累積下瀉逾12%，納指及標普500指數跌約11%，三大指數都是2008年金融危機以來表現最差的一星期。恒生指數2月最後一個交易日急跌，拖累全周累挫1178，兩周瀉1685。亞太區股市中，包括恒指、日股及韓股等主要指數已較近期高位累跌逾10%，全球股市在這6個交易日蒸發超過6萬億美元市值。MSCI所有國家世界指數跌回至去年10月以來最低水準。

這一次新型肺炎疫情坦蕩蕩地暴露人性的醜惡，除了顯示某些國家部分愚昧民衆盲目排華外，也反映其國家領導層的狂妄和無知，以爲可以置身事外，直至疫情在其國家蔓延，才恍然大悟，驚惶應對。反觀國內吸收了2002/2003年的「沙士」經驗，處理得嚴加謹慎。正如國內新型冠狀病毒感染肺炎疫情專家組組長鍾南山所說，仍需加強防控，不可放鬆警惕。他數天前更補充說，新型冠狀病毒首先發現於武漢，但不等於源於中國。弦外之音，相信聰明的讀者都明其所指。隨著越來越多狀況被披露，在其他國家如美國、日本和伊朗等，這幾天都先後發現多宗感染源頭不明的新型肺炎確診個案，也是間接導致全球主要股市一周暴跌逾10%之原因。

事實上，最新公布的全球經濟數據頗爲悲觀。本港外貿表現顯著轉差，政府統計處公佈1月出口貨值按年跌22.7%，進口貨值跌16.4%。1月有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值的10.2%。中國國家統計局發佈的數據顯示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2月製造業採購經理指數（PMI）為35.7%，比上月下降14.3%；2月非製造業商務活動指數為29.6%，比上月下降24.5%。中國製造業PMI此前的最低值為38.8%，發生在2008年11月金融危機期間。美國2月Markit製造業PMI初值跌至50.8，創6個月新低，低於1月的51.9。服務業PMI更由1月終值的53.4，跌至2月初值的49.4，反映服務業陷入收縮，是2016年2月以來首次，指數更創2013年10月以來最低。歐羅區IHS Markit 2月製造業PMI初值49.1，高於1月終值的47.9，顯示製造業活動仍處於收縮放緩區。但上述都是滯後數據，在新型肺炎疫情蔓延全球下，相信經濟數據走勢會持續下滑。

正如筆者前文提及，2002/3年SARS疫情使全球經濟經濟損失達330億美元，但當時國內GDP佔全球約4%，美國約佔29%，而香港約佔0.45%。在剛公佈的2019年GDP，中國為14萬億美元，佔全球約17%；美國為21萬億美元，佔全球約25%；香港是3700億美元，仍只佔全球0.43%。國內經濟受疫情影響而慢下來，勢將影響全球貨物供應鏈，減低全球經濟增長，預料全球經濟損失最保守估計將會是SARS時之數倍，還要看疫情在全球的受控程度和各國領導層的智慧。

回顧SARS期間，恒生指數在2003年2月中約為9400，隨著疫情大規模爆發，恒指至4月25日時跌至全年低位8400附近，期間跌幅達10%。若從2002年5月12000多高位計算，恒指跌了差不多30%！其後，中央爲了刺激香港經濟，在2003年7月開放了國內「個人自由行」，恒指在短短半年時間，2003年底回升至12500附近。這一次新型肺炎疫情後，香港經濟會否如2003年般迅速反彈呢？答案肯定不會！經過半年的政治動盪，社會撕裂，遊客卻步，旅遊界和零售業各項數據已「插水式」下跌，就算沒有疫情，連鎖性反應，農曆年後相關行業生意大減，關門結業，員工失業，百業蕭條，成爲全球首先經濟衰退的地區，復原步伐的速度，相信也是要看領導層的智慧......

預計3月全球和香港股市將會有很多變數，被疫情發展的情況影響而大幅度上落，極消息化和情緒化。然而，有「危險」自然有「機會」，逆境亦是自強及創意的最佳時候。2003年SARS時間，馬雲眼見阿裡巴巴的員工被隔離之際，創辦了「淘寶」，獲得了巨大的商業利益，營造出中國電商市場的奇蹟。這次新型肺炎疫情也帶來新的機遇，如家居辦公室、遠距離教室、視像醫療間、新醫藥開發、網絡零售業等等平臺都逆勢而上。股市如有「跳崖式」下跌，作爲長綫投資的，可考慮板塊如5G網絡、網絡零售、人工智慧、高端科技、基因科研、醫療製藥、潔淨能源、軍事工業及日常內需等，回報應該不錯的......

黎永良