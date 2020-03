即巿股評 港股直擊

美股上周明顯較預期弱,道瓊斯工業平均指數和標普500指數上周分別下跌12%和11%,創下自金融危機最差的單週表現。因為擔心疫情擴散對全球經濟造成的影響,美國最終也無法幸免,市場普遍的情緒是不問價拋售,清倉後再作打算;資金明顯轉為流入美國國債和日圓等避險資產。

不過,值得留意的是,一直被視為避險的黃金一度跌逾5%,金礦股ETF(GDX)被沽,跌近7%。市場解讀是被迫平倉,來彌補股票下跌的損失和補交保證金。另外,納指率先平收,標指在尾市有所反彈,從3%以上的跌幅收窄到收市僅跌0.8%;技術上,股市已肯定相當超賣,反彈肯定會出現,問題是反彈的幅度和之後能否進一步修復。

面對疫情對經濟活動構成了不斷變化的風險,美國國債的孳息率已跌至歷史新低,也有可能迫使聯儲局緊急降息。美國總統特朗普日前再次出口術向聯儲局施壓,表示:it was “about time” the Federal Reserve acted like a “leader” and lowered interest rates。從 eurodollar 期權市場參與者的對沖交易,已開始打賭美國聯儲局最快可能6月份減息至零水平,即較目前利率下調約1.5個百分點。而根據利率期貨顯示,市場機乎已預定聯儲會在3月18日最少降息25基點,在年底前再減息3至4次。

雖然海外疫情的蔓延,全球供應鏈有可能出現暫時中斷對整個全球經濟產生連鎖反應,至少對不少企業的第一季業績造成一定打擊,乃至上半年都可能會受到影響。例如,不少跨國企業例如Microsoft(MSFT)、蘋果(AAPL)、Visa(V)、MasterCard(MA)都表示受到冠狀病毒的影響,預期收入增長較先前預期低。

然而,股神畢非德上周在電視訪問上表示:You don't buy or sell your business based on today's headlines。事實上,想像永遠比事實來得更加恐怖。如果人家恐懼,你也恐懼,只會變得更恐懼。勿忘「在別人恐懼時貪婪」的逆向思維,明白有時候捱打是賺錢必然階段。太過容易受到市場情緒牽引,這解釋了為什麼大多數投資者都難以在股市中長期獲利。

(筆者及相關人士持有Microsoft、蘋果、Visa、MasterCard的財務權益)

家族辦公室投資經理

徐立言(本欄每周逢一、三刊出)

[email protected]