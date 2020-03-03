即巿股評 港股直擊

美股上周明顯較預期弱，道瓊斯工業平均指數和標普500指數上周分別下跌12％和11％，創下自金融危機最差的單週表現。因為擔心疫情擴散對全球經濟造成的影響，美國最終也無法幸免，市場普遍的情緒是不問價拋售，清倉後再作打算；資金明顯轉為流入美國國債和日圓等避險資產。

不過，值得留意的是，一直被視為避險的黃金一度跌逾5％，金礦股ETF（GDX）被沽，跌近7％。市場解讀是被迫平倉，來彌補股票下跌的損失和補交保證金。另外，納指率先平收，標指在尾市有所反彈，從3%以上的跌幅收窄到收市僅跌0.8％；技術上，股市已肯定相當超賣，反彈肯定會出現，問題是反彈的幅度和之後能否進一步修復。

面對疫情對經濟活動構成了不斷變化的風險，美國國債的孳息率已跌至歷史新低，也有可能迫使聯儲局緊急降息。美國總統特朗普日前再次出口術向聯儲局施壓，表示：it was “about time” the Federal Reserve acted like a “leader” and lowered interest rates。從 eurodollar 期權市場參與者的對沖交易，已開始打賭美國聯儲局最快可能6月份減息至零水平，即較目前利率下調約1.5個百分點。而根據利率期貨顯示，市場機乎已預定聯儲會在3月18日最少降息25基點，在年底前再減息3至4次。

雖然海外疫情的蔓延，全球供應鏈有可能出現暫時中斷對整個全球經濟產生連鎖反應，至少對不少企業的第一季業績造成一定打擊，乃至上半年都可能會受到影響。例如，不少跨國企業例如Microsoft（MSFT）、蘋果（AAPL）、Visa（V）、MasterCard（MA）都表示受到冠狀病毒的影響，預期收入增長較先前預期低。

然而，股神畢非德上周在電視訪問上表示：You don't buy or sell your business based on today's headlines。事實上，想像永遠比事實來得更加恐怖。如果人家恐懼，你也恐懼，只會變得更恐懼。勿忘「在別人恐懼時貪婪」的逆向思維，明白有時候捱打是賺錢必然階段。太過容易受到市場情緒牽引，這解釋了為什麼大多數投資者都難以在股市中長期獲利。

（筆者及相關人士持有Microsoft、蘋果、Visa、MasterCard的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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