即巿股評 港股直擊

內地造紙業經過一年多的調整期，最壞情況已過，行業正處於復甦階段。玖龍紙業(02689)為內地最大箱板原紙生產商，主要產銷多樣化及優質包裝紙板產品，包括卡紙(牛卡紙、環保牛卡紙及白面牛卡紙)、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙，佔整體銷售收入近86%。

去年中美貿易關係反覆拉鋸，加上人民幣匯率波動，對內地包裝紙板行業構成負面影響。玖紙剛公布2019/20年度中期業績，截至12月底止的半年純利同比上升0.5%至22.8億元人民幣，營業額下跌5%至288.4億元人民幣；不過，集團產品銷售量創新高，銷量增加13.3%至850萬噸，毛利率亦增1.4個百分點至17.1%。

對比2018/19年度純利同比急跌逾50%，表現已大幅改善；而去年「雙11」銷售強勁，加上中美貿易緊張局勢有所緩和，帶動去年第四季利潤回升，整體表現亦優於市場預期。儘管現時新型肺炎疫情打擊消費市道，但由於內地將實行材料關稅減免，加上交通部延長免收公路通行費，運輸成本可望降低，利好玖紙下半年度的業績表現。

集團位於瀋陽及泉州的包裝紙廠房已於去年底投產，而今年首季位於河北及東莞，明年位於馬來西亞的包裝紙產能亦會投產，預期2021年總產量將增加9%至1812萬噸；其後未有計劃再增加生產線，預期玖紙的資本開支可進一步下降，對整體業務產生正面訊號。

現價預測PE僅9倍

隨著中國推出嚴厲的環保政策如「限塑令」，並豁免美國進口木漿和再生漿關稅，加上美國進口廢紙關稅亦有望獲得豁免，大型造紙企業的優勢將更為突出。玖紙憑藉自身行業龍頭的競爭優勢，積極拓展中低端市場，同時鞏固中高端的市場佔有率，保持健康的負債水平和現金流管理，提升整體盈利水平，前景可看高一線。

以現價計，該股2020年預測市盈率只有9倍，市帳率為0.95倍，股息率3.6厘，與同業理文造紙(02314)相近，但由於玖紙市值較大，享有龍頭優勢，顯得較為吸引。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期玖龍紙業2020、2021及2022年每股盈利為0.884、0.951及1.004元人民幣，給予12個月目標價10.5港元，相當於今年預測市盈率10.2倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理