今日 22:06
重要通告
港股直擊
建德國際(00865)公布，全資附屬公司在拍賣會上，成功投得湖南省商住土地，作價9400萬元人民幣。
地皮總地盤面積3.52萬平方米，住宅及商業用途的使用年期分別為70年及40年。
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