港股直擊 即巿股評

全球新型肺炎疫情有持續擴大跡象，環球股市再爆股災，港股全日插648點，成交增至1681.93億元。

北水流入減慢，由上日的43.71億元，縮減至37.8億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)續是今日北水最多淨入個股，全日有14.39億元淨買；其次為工行(01398)，全日有5.84億元淨買。

騰訊(00700)今日有4.07億元淨買；小米(01810)則有8762萬元淨入；中芯(00981)則有3439萬元淨入，但舜宇(02382)則有1.14億元淨沽；中興(00763)也有7334萬元淨賣；微盟(02013)也有7174萬元淨沽；美團(03690)也有5245萬元淨走。

另外，融創(01918)及贛鋒鋰業(01772)分別有1.63億和6733萬元淨入。

不過，港交所(00388)全日有3.24億元淨沽，中生製藥(01177)也有1.14億元淨沽，上述兩股為今日錄得最多北水淨走個股。

鴻寶資源(01131)全日爆升27.3%，但錄608萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、中芯、工行、美團、舜宇、中生製藥、小米、融創及港交所。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、小米、中興、贛鋒、融創、微盟、舜宇、美團及鴻寶資源。