港股直擊 即巿股評

外圍疫情憂慮持續升溫，隔晚美國道指創史上最大單日點數跌幅，拖累亞太股市今日全線向下，恒指創超過4個半月低。

恒指裂口低開529點，早段跌幅收窄至465點，見26313點全日高，之後隨A股走低，上午最多跌782點，穿兩萬六，中午挫670點。午後穿上午低位曾挫789點，見25989點，創去年10月11日以來新低，尾段稍喘穩。恒指收報26129點，跌648點或2.4%。

總結全周，恒指累挫1178點或4.3%，兩周累插1685點或6.1%。總結2月，恒指呈「倒V」走勢，月中曾反彈至28055點，惟月底迅速回落，全月跌182點或0.7%。

國企指數報10302點，跌290點或2.7%。國指兩周累挫561點或5.2%。總結2月國指更升61點或0.6%，跑贏恒指。

大市成交額1681.93億元，為2019年2月25日以來新高。

3月期指收市跌518點或1.94%，報26170，高水40點。

A股今日亦重挫，滬指挫3.7%；深成指插4.8%；創業板指數插5.7%。

日本1月經季節調整失業率由2.2%升至2.4%，差過市場預期，日經225指數收市插3.67%，報21142點。南韓KOSPI指數收市挫3.3%，報1987點。

美國道指期貨最新挫445點，報25107。納指期貨跌1.9%；標指期貨跌1.8%。

藍籌股全線向下，騰訊(00700)挫3.3%；友邦(01299)獲大和升目標，股價也要跌1.6%；平保(02318)跌1.9%；新地(00016)績後被瑞信與大和降目標，收市跌2%；領展(00823)續創逾一年低，收跌2.5%。50隻藍籌中，華潤置地(01109)無升跌，已屬表現最好。

焦點板塊

科技股：市場調研機構IDC料首季智能手機出貨量大跌四成，同時擔心蘋果iPhone 12推出時間，手機股捱沽。瑞聲(02018)插6.6%；丘鈦(01478)插8.4%；高偉(01415)挫7.1%。鴻海系，富智康(02038)挫2.5%；鴻騰(06088)跌6.4%。另外，舜宇(02382)挫5.2%；通達(00698)跌6.3%；比亞迪電子(00285)挫6.2%；信利(00732)跌5.4%。連晶片股也急挫，中芯(00981)挫5.9%；華虹(01347)插7.2%；ASM(00522)跌2.7%。5G股沽壓亦重，中興(00763)挫4.6%；長飛(06869)跌6.9%；鐵塔(00788)跌3.1%；摩比(00947)跌6.2%。另外，否認沽空機構指控的聯想(00992)挫4.4%。科網軟件股方面，美團(03690)挫4.3%，收穿百元關；金山軟件(03888)挫4.9%；金蝶(00268)挫6.5%；微盟(02013)再挫12.2%；美圖(01357)挫10.7%。

石油股：油價連續第5天下挫，紐約4月期油昨晚收跌3.4%，每桶報47.09美元，是2019年1月初以來最低；布蘭特期油挫2.3%。中海油(00883)挫4.5%，全周瀉12.3%為藍籌跌幅王；中石油(00857)跌4.4%；中石化(00386)跌2%；中海油服(02883)插5.8%；安東(03337)跌2.6%；海隆(01623)挫4.1%。

汽車股：評級機構穆迪降降全球汽車銷量預測，由原先跌0.9%，向下修訂為跌2.5%，因肺炎疫情損汽車需求，汽車股下挫，比亞迪(01211)插6.8%；吉利(00175)挫6%；廣汽(02238)跌5.1%；長汽(02333)跌4.1%；華晨(01114)挫4.1%；北汽(01958)跌半成；東風(00489)跌2.8%。

焦點股份

九倉系：吳光正宣布私有化會德豐(00020)後系內股價波動，九倉(00004)復牌插16.5%，花旗認為重組計劃對其股價不利。另外，昨日急升四成的會德豐吐10.1%；九置(01997)續創新低，收市瀉6.2%；海港企業(00051)全年少賺86%，乾跌4.3%。

微創醫療(00853)：逆市飆升7.7%，成交額2.37億元。旗下A股科創板上市的心脈醫療(688016.SH)公布上年多賺56%。

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