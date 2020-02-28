重要通告 港股直擊

富陽(00352)發盈警，預料截至去年底止全年股東應佔虧損按年增加逾70%。

該公司2018年度同期股東應佔虧損755.3萬元(人民幣‧下同)，每股虧損3.08元。

富陽解釋，預期虧損擴大，主要由於收益按年明顯減少，因中國內地部分二、三線城市的一手房地產市場需求出現大幅下滑。

該公司指出，一手房地產市場需求大幅下滑主要由於中美貿易戰帶來的影響，以及中國政府自去年初起對房地產發展商及買家施加更多條件以增加限制力度，導致房地產市場交易量減少和部分房地產項目延遲開售。