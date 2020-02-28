港股直擊 即巿股評

港股午後跌穿上午低位，曾挫789點，見25989點，創去年10月11日以來新低。截至下午約2時54分，恒指報25999點，跌778點或2.9%，大市成交額1157.71億元。

國企指數報10246點，跌346點或3.3%。

A股尾段跌幅亦擴大，滬指挫3.39%；深成指挫4.85%；創業板指數插5.77%。

瑞聲科技(02018)插7.9%，為表現最差藍籌。

比亞迪(01211)插7.9%，為表現最差國指成分股。

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