即巿股評 港股直擊

讀者劉小姐問：「專家你好，現階段內銀股是合適的投資選擇嗎？內銀股會受到疫情影響？」

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「在內地經濟活動受疫情影響之下，人行推出寬鬆貨幣措施將推動大市向上，內銀股短線亦可能一併走高。不過，人行鼓勵借貸藉以催谷經濟，內銀股貸款質素料因而下跌，長遠而言該因素將利淡內銀股，故內銀股基本面並不支持長揸數年。以工行(01398)為例，可搏反彈但不宜長期持有，股價升至5.5元或以上位置需逐步減磅，止蝕位定於5.2元。整體內銀股值搏率不算高，股價未來料跟隨大市繼續向下，甚至有機會略為跑輸，故即使內銀股可以短炒搏反彈，但要留心止蝕位的設定位置，止蝕位與現價之距離應低於目標價與現價的距離。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「內銀股走勢一向相對其他板塊穩健，只因該板塊近年業績增長平穩，加上股息率較吸引，是市場上「進可攻退可守」的不二之選。惟市場對於內銀股的關注點除了每年利潤增長外，其資產素質亦為另一個重要考慮點。截止去年前三季度數字，不少內銀股的不良貸款比率上均維持按年下降，反映資產素質管理能力較好。近期武漢肺炎疫情正打擊中國首季經濟，內地銀行業實施降準，延長貸款期限、放寬貸款額度以及允許銀行提高不良貸款容忍度等，料均對內銀股的盈利亦帶來一定影響，惟盈利的下降可以通過經濟反彈得以回升，而資產質素的下降卻需相對較長時間才能修復。因此，市場目前對內銀企業的資產素質開始出現憂慮。從一個較為中長期的投資路線來看，今年下半年作為內銀股的買入點，可能較上半年買入為佳。若從單一內銀股份而言，當股價對應股息收益率達至6.5%，則較為吸引。」

呂梓毅 信報首席經濟及策略師

「 在當前疫情肆虐下，內銀股必會受到影響；這方面的衝擊來自多方面，包括：（1）經濟下行壓力下，加上『政策貸款』下，令內銀呆壞賬／不良貸款進一步上升；（2）人行繼續減息緩和經濟壓力，令內銀淨息差受壓；（3）在大水漫灌下人民幣受壓，間接地令A股（包括銀行股）表現相對不濟。值得留意的是，今年首季將有高達1.7萬億元人民幣的在岸企業債到期，在經濟前景向淡，資金鏈會否出現斷裂值得留意。若是，內銀首當其衝必承受更大的壓力。雖然目前內銀估值便宜，大型國有銀行平均市賬率不足0.7倍，惟在目前的宏觀環境下，風險與回報比率不算十分吸引，更何況大市經過近日下挫後，不少股份估值都已十分便宜，選擇不少。」

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