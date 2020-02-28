即巿股評 港股直擊

隔晚美股再度大幅下挫，道指更創史上最大單日點數跌幅，跌近1200點，已經連跌六個交易日，標指跟納指亦跌逾4%，亞太區股市今日全面低走。由於武漢肺炎疫情全球擴散，即使中國內地疫情似有緩和，但歐美投資者醒覺疫情已殺到埋身，基金沽盤湧現下，歐美股市顯著下跌。即使近日走勢相對硬淨，連日低開高走嘅港股跟內地股市，今日亦不敵外圍跌勢，半日跌勢顯著。

恒指低開529點後，跌幅一度收窄至465點，見26313點半日高位，但A股今日跌幅較為顯著，上證指數半日跌逾3%，拖累港股一度跌782點，曾穿二萬六關，見25995點半日低位，亦為去年12月4日以嚟新低，其後二萬六關得而復失。恒指中午報收26108點，跌670點；國指則報收10302點，跌290點。留意半日成交已達816億元，反映有資金低位吸納，或者與港股估值已處於相對吸引水平有關。

預期港股嚟到二萬六點應該喘定，主要係人民幣已守七算，加上內地疫情有緩和跡象，而內地貨幣政府偏向寬鬆，人行已預告隨時再作定向降準，估計港股有望暫守二萬六。不過呢個時候應唔應該撈貨則兩睇，始終中國以外其他地區疫情大規模爆發，暫未見高峰期回落， 一旦外圍股市再作深度調整，港股或有機會回試25500點，甚至去年8月低位24899點。現時仍難確定港股已形成雙底走勢，現階段只宜分注入市。

藍籌股今日金軍覆沒，普遍跌幅超過1%，大市跌2.5%，藍籌股跌少過2%已經算跑贏。重磅騰訊(00700)半日跌3.2%係近期少見，今日失守埋條50日線較為棘手，留意380元為去年12月嘅橫行平台，估計應該有不俗支持，否則此平台一失，股價或向下試360元。

市場調研機構IDC料首季智能手機出貨量將大跌四成，同時亦擔心蘋果iPhone12或延後推出，手機股及5G股齊齊捱沽。不過阿Man 認為一旦大市回穩，呢類股份嘅反彈力亦較強，尤其5G概念股，今年民用5G落地後，呢個板塊仍然最受惠。另外晶片股今日都跌得甘，南韓嗰邊疫情大爆發，反而內地工廠則有秩序哋復工，唔排除內地晶片廠可填補南韓生產力部份缺口，晶片股睇多一兩日可博反彈。

九倉系宣布重組，宣布以現金加實物配送約每股71元私有化會德豐(00020)，雖然噚日會德豐復牌後股價大升，主要係私有化邀約價較停牌前大幅溢價。但現金部份僅得12元，其餘為實物配送，難免予人大股東減持另多兩股九倉(00004)及九倉置業(01997)，整系股份均見下跌，九倉更大跌18.3%，睇嚟呢次私有化唔多樂觀，告吹機會甚大。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)