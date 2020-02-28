即巿股評 港股直擊

面對股價長年處於資產淨值以下，未能在股價上反映企業的實際價值，即或每年也收到股息，亦可能得不償失，不論到大股東或小股東都不是好事，為了令股價能較大程度反映企業價值，管理層選擇私有化是合宜做法。從今年2月27日倒數的一個月，已見不少於五間公司正在進行私有化安排，當中接近成事的有中航國際控股(00161)。早於1997年9月29日上市，至今已近22年半，集團現時主要於中國從事平板顯示屏、印製電路板及手表的製造與銷售、國際工程及貿易物流業務、船舶建造及有關工程、採購及建設項目 (EPC項目) 相關的業務。

分析昔日財務數據

截至2019年6月底，集團股東應佔溢利約9158萬元 (人民幣‧同下)，較2018年同期約賺1.38億元，倒退超過33%，經已是連續三年之上半年錄得倒退，並且2019年為三年同期當中倒退幅度最多。金額亦是2016年以來最低，三年累計倒退近五成 (1.82億 → 9,158萬元)。假設2019下半年亦約賺9,158萬元，每股盈利折合為0.1744港元，相對2月27日上午收報8.05元，市盈率超過46倍。另可留意集團於2018年錄得虧損超過5.68億元，為2008年以來首度出現全年虧損，配合2019年的內地經濟下行壓力，本身2019全年業績表現並不樂觀，不排除實則去年每股盈利較預期的0.1744港元還要低。

雙重計算現價定位

參考2016和2017年均見盈利倒退，2018年再轉盈為虧，明顯無法支撐市盈率高達46倍，並考慮到實則去年每股盈利可能低於預期的0.1744港元，反映現價8.05元屬偏高。筆者另從資產淨值角度進行分析，於2014至2018年每股淨值介乎9.1008至11.1417元 (人民幣‧同下)，2018年錄得最低的9.1008元，較五年平均值9.8298元低7.42%。截至2019年6月底每股淨值雖微增至9.1907元，仍是低於平均值，反映基本面仍處於較差狀態。現時每股淨值折合為10.2063港元，相對8.05元產生市賬率為0.88倍，較上述五年計出平均值為0.50倍高逾七成三，同樣得出現價8.05元偏高的結論。

私有化之定價吸引

事實上，集團於去年10月宣佈私有化，H股撤銷在港交所的上市地位，每股作價為9.00元，較現價8.05元再高近12%，可見私有化定價吸引，所以在本月14日已舉行的股東特別大會及H股類別股東會議，撤銷上市地位及合併的特別決議案分別獲得99.97%和99.86%的極高贊成率通過批准。據悉，本次H股類別股東大會獨立股東出席率達58%，為該股類別股東會歷史最高。後續大股東獲90%股東接納便可成功。疫情影響下公眾股東們參與股東大會投票的熱情仍如此之高，相信已投贊成票的股東反映已決定接納要約機會大，實現私有化的基本盤已穩。

全球股市近日避險情緒高漲，私有化是難得的確定性較強的投資機會，配合現價仍較私有化作價低逾一成，可見仍有獲利空間，加速入場接納要約，可望短時間內取得成果。中航國際控股的首個要約接納截止日期為3月6日下午四時正，大股東會在3月17日前向在3月6日及之前接納要約的股東付款，但因各託管券商或銀行內部的接納截止日期不同，在加上「T+2」的結算模式，有意賺取私有化作價與現價之差價的投資者，現應伺機進場，並且不遲於3月4日前聯繫託管券商或銀行，辦理要約接納手續。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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