港股直擊 即巿股評

全球新肺炎疫情有持續擴大跡象，環球股市再爆股災，隔晚美股道指又再暴跌過千點，創史上最大點數跌幅，亞洲股市亦大跌，港股曾插近八百點，創近三個月最低。

受美股大跌影響，恒指裂口低開529點，報26249，跌幅曾縮至465點，高見26313，但高位沽壓大，大市跌勢轉急，曾瀉782點，低見25995，為12月4日後最低，但稍穿兩萬六跌幅收窄，兩萬六失而復得，最終恒指半日收造26108，跌670點或2.5%；國指跌290點或2.7%，造10302，中午大市成交有816.4億元。

上證指數半日收報2890點，插100點或3.37%，深成指收報11021點，插512點或4.44%。

藍籌全軍覆没，滙控(00005)跌2.3%；友邦(01299)獲大和升目標價至100元，但半日仍照跌2.3%；騰訊(00700)挫3.2%；建行(00939)跌1.2%；平保(02318)跌2.6%；中移動(00941)降3.3%；太古(00019)已是表現最好藍籌，中午微跌0.4%。

焦點板塊

手機股：市場調研機構IDC料首季智能手機出貨量大跌四成，同時擔心蘋果iPhone 12推出時間，手機股捱沽。瑞聲(02018)是表現最曳藍籌，半日插7%；舜宇(02382)挫4.9%；通達(00698)大跌7.6%；比亞迪電子(00285)瀉5.8%；信利(00732)大跌7.2%；丘鈦(01478)急瀉7.4%；高偉(01415)挫5.4%；富智康(02038)插6.6%；鴻騰(06088)跌4.7%；連晶片股也急墜，中芯(00981)挫7.6%；華虹(01347)瀉6.9%。

5G股：沽壓亦重，中興(00763)挫6.5%；長飛(06869)急跌7.4%；京信(02342)挫4.1%；鐵塔(00788)跌3.6%；中通服(00552)跌3.1%；摩比(00947)跌6.2%。

汽車股：評級機構穆迪降降全球汽車銷量預測，由原先跌0.9%，向下修訂為跌2.5%，因肺炎疫情損汽車需求，內地汽車股下挫。比亞迪(01211)插7%，為國指表現最差成分股；吉利(00175)挫6%；廣汽(02238)跌3.9%；長汽(02333)挫5.1%；華晨(01114)跌4.8%；北汽(01958)跌4.5%。

焦點股份

九倉系：雖然系內宣布重組，但相關股份亦大跌，會德豐(00020)吐9%；今早復牌的九倉(00004)，中午更大跌18.3%；九置(01997)跌6.6%；JOYCE(00647)則乾跌1.9%。

微創醫療(00853)：中午飆6.7%，旗下A股科創板上市的心脈醫療(688016.SH)，上年多賺56%。

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