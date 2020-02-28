港股直擊 即巿股評

當政府宣布喺下周陸續回復正常服務之時，都意味住我第23日Home Office將會係最後一日；返公司人係多，不過相信有唔少人噚日有睇到大師指點抗疫一文，內容話只要全港(甚至全球)一齊播龍珠就可以保平安兼抗疫，唔知如果同「龍」字有關嘅股份會唔會喺呢段時間都可以「疫」市抗跌呢？即係例如九龍倉(00004)呀、九龍置業(01997)呀、網龍(00777)呀，仲有啲以前/間中興過下嘅山東墨龍(00568)呀、玖龍紙業(02689)呀等等。「關咩事啫？咪又係跌緊！」咁應該仲係爭句口訣加持嘅，可以的話搵人幫手請教下大師。

不過，今日睇嚟要加持嘅應該都係個市先，受美股噚日跌到一仆一碌影響，今朝恒指開市跌529點，報26249點，截至9點53分，恒指最低見過26131點，依家跌幅收窄咗啲，恒指做緊26264點，跌513點。

日線圖上本身噚日出現個「單日轉向」，令到原先以為今日若然出陽燭的話，就有機會見到「早晨之星」，雖不知最後變成「破腳穿頭」。又本身低位見「破腳穿頭」係一件好事，因為佢係一組利好訊號嘅陰陽燭組合，只係地球嘅另一端無睇到大師嘅抗疫攻略，喺擔心新冠肺炎之下，再跌近1200點，拖到今日恒指裂口再挫。

開牛熊證街貨圖睇，首三層牛證街貨已經全數被收回，呢三層夾埋有相當於1983張期指，而依家最貼價層就係26100至26199點，呢度有相當於797張期指，重貨區仍然係26000至26099點，而呢一層已經成為牛證第二貼價層，會唔會死？觀乎輪商再出新貼價熊證出嚟，但收回價仍然同現價有成千點差距，基於要開飯嘅大前題之下，又點會唔死？

即使恒指依家跌穿保歷加通道底(26212點)都唔係咩大問題，事關向來如果大市一旦升/跌穿保歷加通道頂/底的話，係可以過幾日之後先至再爬返入通道裡面；問題只係見5分鐘圖SlowSTC(14,3)處於超賣位，即使入熊怕且都要等下一個好時機。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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