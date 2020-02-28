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【異動股】鋁實現價跌 俄鋁挫近5%創個半月低

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俄鋁(00486)上季平均鋁實現價格下滑，股價今早受壓，一度創近個半月低位，最低見過3.93元，挫4.8%，新造3.94元，仍降4.6%，成交金額374萬元。

集團公布，去年第四季鋁產量總計94.9萬噸，按季增加0.7%，其中西伯利亞冶煉廠佔鋁總產量的93%。鋁銷量為110.7萬噸，按季增加1.5%。

期內，該公司的附加值產品銷量增加至44.3萬噸，按季上升3.1%。平均鋁實現價格按季下跌1.2%，至每噸1873美元。

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