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滙證 銀河娛樂(00027)

評級：買入

目標價：69元->68元(較前收市價52.5元有29.5%潛在升幅)

銀娛昨日中午公布，去年全年經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利) 164.8億元，按年減少2.2%，為自2015年後首度錄得倒退。

滙證發表報告，指銀娛去年第四季EBITDA為40.5億元，按季跌1%；按年跌6%，比該行預期高3%，主要受惠於VIP業務表示好過預期。不過，該行亦指，銀娛去年第四季經調整「幸運因素」(luck-adjusted) EBITDA按季要跌1%。

該行因應新冠肺炎疫情影響，下調銀娛2020年每股盈利預測2.4%，至2.63元，微調目標至68元，由於資產負債表強勁、執行力往績具說服力和具長線增長題材，維持「買入」評級。不過在風險回報角度上，該行目前在行業中較偏好永利澳門(01128)和美國上市的新濠博亞。

中金公司亦發表報告，認為銀娛去年第四季業績超市場預期，符合該行預期。不過，指疫情影響建築工人復工和供應商供貨，預計銀娛三期開業時間由2021年首季延遲至2021年第二季，並料第四期規劃酒店房數量減少。

中金把銀娛2020年收入和經調整EBITDA預測分別下調31%和53%；基於銀娛三期開業或延遲，把2021收入和經調整EBITDA預測分別下調4%和7%。該行下調目標價1.8%至53.80元，維持「中性」評級。

花旗則把銀娛2020年EBITDA預測下調約18%，純利測下調約25%，該行仍看好澳門長期增長前景和銀娛擴張計劃，維持「買入」評級和69元目標價。

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