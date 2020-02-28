今日 09:47
重要通告
港股直擊
富力地產(02777)公布，發行2024年到期4億美元優先票據，年利率8.625厘。
集團擬將票據發行所得款項淨額用於再融資將於一年內到期的中長期債項。
中環海濱商地王登場值807億
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吳光正溢價五成私有會德豐
期權數據與擲骰理論
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存在於平行時空的A股
呂梓毅
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復課延至4月20日 DSE如期開考
紀曉風
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武肺疫情下 癌症患者的保健
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中美貿協輸家比贏家多
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道指瀉逾900點 考驗26000點關
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黎智英被捕 涉刑事恐嚇及參與非法集結
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伊朗副總統確診感染新冠肺炎
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