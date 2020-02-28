熱門：

今日 09:30 港股直擊 即巿股評

【異動股】九倉復牌裂口插14% 九倉置業續創新低

放大圖片

九龍倉集團(00004)今早復牌，低開13.7%，成交額615萬元。

昨日已復牌的九倉置業(01997)低開2.4%，報36.8元創上市新低，成交額453萬元。

昨日復牌飆39.7%的會德豐(00020)低開5.6%，報62.3元，成交額1970萬元。

吳光正落實私有化會德豐，建議用實物分派加現金方式，向其餘小數股東洽購32.51%股份，持每股會德豐可獲分派1股九倉置業及1股九倉，及現金代價12元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads