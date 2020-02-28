港股直擊 即巿股評

九龍倉集團(00004)今早復牌，低開13.7%，成交額615萬元。

昨日已復牌的九倉置業(01997)低開2.4%，報36.8元創上市新低，成交額453萬元。

昨日復牌飆39.7%的會德豐(00020)低開5.6%，報62.3元，成交額1970萬元。

吳光正落實私有化會德豐，建議用實物分派加現金方式，向其餘小數股東洽購32.51%股份，持每股會德豐可獲分派1股九倉置業及1股九倉，及現金代價12元。

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