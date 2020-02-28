今日 09:16
重要通告
港股直擊
冠軍科技(00092)公布，於截至去年12月底止的中期溢利為546.5萬元，每股盈利1仙，不派息。2018年同期虧損8131.7萬元。
期內，收益2.61億元，按年升1.54倍。
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