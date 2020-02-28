港股直擊 即巿股評

隔晚美股續瀉，道指創數上最大單日點數跌幅，亞太股市今早向下，日股挫逾3%，韓股挫逾2%，港股今早或低開超過500點。

道指低開431點後，曾瀉近千點後拗腰，曾僅跌182點，不過之後沽壓復轉強，曾插1204點，低見25752點，收市仍挫1190點或4.42%，報25766點，單日點數跌幅創歷來最大。標指插4.42%，收報2978點，跌穿200天移動平均線；納指挫4.61%，收報8566點。三大指數一同進入調整區。

個股方面，微軟急挫逾7%，蘋果和英特爾都挫超過6%；晶片股AMD和Nvidia分別跌逾7%和5%。

高盛降低美股標指成分股每股盈利總值預測5.2%，至165美元，即零增長，明年降4.4%；摩通由180美元降至174美元。

市場避險情緒高漲，美國10年期債息下滑，周四首次失守1.25厘，創1.2392厘紀錄低位；金價先升後回，紐約期金但收市倒跌0.04%，至每盎斯1642.5美元；日圓升0.64%，兌美元報109.71日圓。美元受壓，美滙指數尾段跌0.54%，報98.46，創兩周以來最低。

美國商務部公布，去年第四季國內生產總值(GDP)經第二次修訂後按年增長2.1%，與第三季增幅持平。2019年全年GDP增2.3%，是3年來最小。另外，截至2月22日止當周，首次申領失業救濟人數21.9萬人，按周增加8000人，市場預期為21.2萬人。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報52.71元，較本港上日收市低1.69元；騰訊(00700)ADR收報388.42元，低10.78元；國壽(02628)ADR收報18.21元，低0.49元；中海油(00883)ADR收報10.87元，低0.31元；中石油(00857)ADR收報3.1元，低0.06元；中石化(00386)ADR收報4.02元，低0.08元；中移動(00941)ADR收報62.47元，低0.93元；聯通(00762)ADR收報6.25元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報2.94元，低0.04元。

ADR港股比例指數報26258點，較港昨日收市低水520點。夜市3月期指收報26422點，較昨日恒指收市低水357點。恒指昨收報26778點，升82點或0.3%。

世衞總幹事譚德塞稱，新冠肺炎疫情已到決定性時刻，有發展成大流行的可能。

意大利民防部門負責人博雷利表示，截至當地時間昨日中午，確診新型冠狀病毒個案增至528宗，其中14人死亡。伊朗確診感染增至245宗，死亡人數升至26人，伊朗國家通訊社稱，禁止中國公民入境，另外官方媒體消息稱，伊朗副總統Masume Ebtekar確診感染。

本港方面，衞生防護中心公布，昨日新增兩宗新型冠狀病毒感染個案，累計確診人數增至93宗。

國家主席習近平強調，根據不同地區疫情風險和防控形勢，落實分區分級精準復工復產，抓好春季農業生產，切實保障基本民生。

焦點股份

新鴻基地產(00016)：中期撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為134.22億元，按年減少2.26%；每股中期息每股派1.25元，與前一年同期相同。

中國生物製藥(01177)：附屬正大天晴藥業開發的治療支氣管哮喘藥物「吸入用布地奈德混懸液」(天晴速暢)，已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。

聯想集團(00992)：明確否認沽空機構Bucephalus Research影片內有關對其財務報表的指控，強調財務報表的編製全面遵守一切適用的會計規定。

昊海生物科技(06826)：截至去年底止，全年淨利潤3.71億元人民幣，按年下跌10.56%。

映客(03700)：發盈警，預期2019年全年錄得稅後淨利潤不多於5500萬元人民幣，按年大幅下滑。而2018年度盈利錄11.03億元人民幣。

檳傑科達(01665)：去年純利1.31億元令吉，按年升31.37%；派末期息每股0.015港元。

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