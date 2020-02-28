即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開高走，主要升幅集中在15時後，全日波幅429點。恒指收報26778點，升82點或0.31%，成交金額 1104.67億元。國指收報10593點，升91點或0.87%；上證收報2991點，升3點或0.11%。

恒指最低跌至26419點，再創2月4日以來低位。恒指在期指在上午結算後，在下午發力上揚，最終以陽燭收市。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善，惟成交未能配合。全日上升股份860隻，下跌817隻，整體市況偏好。

期指估計結算價為26554。3月期指未平倉總數為152893張，未平倉淨數為35735張，未平淨佔未平總的比例為23.3%，比例較上月大幅下跌，料3月期指及恒指走勢將轉差。

九龍倉(00004)公布，控股股東會德豐(00020)擬提出私有化，當中涉及實物分派九龍倉及九龍倉置業(01997)股份，以及現金代價。九龍倉指會德豐的私有化協議安排與該公司無直接關係，但在協議進行後，控股股東的持股將由70.71%改變為47.95%。九倉將於今早復牌。另邊廂昨天已復牌的九龍倉置業，在會德豐的私有化建議協議進行後，控股股東的股權由66.51%改 變為42.34%。九龍倉及九龍倉置業的市帳率分別為0.52倍及0.44倍，樂觀一點去看，小投資者似是拾了便宜，能分別以0.52元及0.44元去取得1元的資產淨值。

讀者可能會問，為甚麼香港地產股大多市賬率低於1倍 (即市價低於資產淨值)，筆者認為其中的原因應該包括地產的流動性風險較高，若要套現，投資者必需以較理想的價格去沽貨，尤其要大量沽貨之時，就需提供更多優惠。是次會德豐以「筍價」減持九龍倉及九龍倉置業，究竟是真心讓利予小股東，或是對香港的地產市道有所改觀？讀者不妨參考近日的宏觀經濟狀況，再作分析及探討一下。

新型肺炎疫情在全球不斷擴散，利淡美股三大指數，其中道瓊斯指數大跌近1200點收市，創歷來最大單日點數跌幅。夜期及ADR下跌，料恆指走勢偏軟，支持參考為26300，即保歷加通道底部。

個股

豐盛服務集團(00331)的主要業務為於香港、中國內地及澳門從事提供機電工程服務、建築材料買賣、環保產品貿易及提供相關工程諮詢以及於香港從事清潔及廢物處置管理服務、回收及環保處置服務以及提供洗衣服務。

集團在截至2019年12月底止中期錄得收入 24.203 億港元，同比下跌4.4%，原因為機電工程分部所得收入減少 1.920 億港元，並部分被設施服務分部以及物業及設施管理服務分部所得收入分別為 5620 萬港元及 2220 萬港元的增長而緩和所致。期內股東應佔溢利為1.440 億港元，同比增加3.7%，主要反映穩定的毛利貢獻及一般及行政開支的整體節省。集團派發中期息12.8港仙，較去年同期的10.1港仙為高。

近日集團股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報3.9元，市盈率 7.091倍，周息率 5.641%。