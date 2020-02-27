熱門：

今日 21:20 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】通街五六厘股有選擇

放大圖片

港股期結日內地人行表示會加大力度支持實體經濟，適時定向降準，其實今早內地股市對外圍已不大理會，惟港股仍受外圍氣氛拖累，下午中段才發力收復失地。

中概股較淡定

其實香港收市後外圍亦唔見好轉，執筆時歐洲照跌，港股黑期續跌，外圍加港股暫時仍未敢講樂觀，但大多中資股此刻就較為硬正，要博就選中資股較可取夾保險，其中水泥股可靠中央谷基建看高一線，周初內地有廿多個市下調首付及提高公積金首付貸房由45萬上調至50萬元、令全國性大型內房股有着無限憧憬，惟現時只集中三四線城市，市場期望若大城市若出現滯銷情況，不排除中央有適度鬆綁政策存在，大型內房股本週表現亦強於大市，其中中國海外(00688)、碧桂園(02007)、雅居樂(03383)等已三連升。

內銀亦見六厘

今天滙控(00005)除淨幾乎全日得個悶字，特別於下午1時19分至2時53分近兩個鐘內停留在54.3元至54.35元做成交，買盤幾百個牌對三十個牌沽盤，究竟是期結日所致還是大戶大把貨在手讓散戶任取亦不去考究，因為中國銀行(03988)、農業銀行(01288)、交通銀行(03328)都有6厘幾息率，其他內銀亦緊隨5厘有選擇，就算連華潤水泥(01313)亦有5厘幾息率，且面對前面是中央定要大搞特搞基建提振經濟，前景已給人無限憧憬啦！滙控話7厘但要加埋現時外圍業務形勢，似乎未見有太大着數吸引將之持貨。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads