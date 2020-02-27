即巿股評 港股直擊

港股期結日內地人行表示會加大力度支持實體經濟，適時定向降準，其實今早內地股市對外圍已不大理會，惟港股仍受外圍氣氛拖累，下午中段才發力收復失地。

中概股較淡定

其實香港收市後外圍亦唔見好轉，執筆時歐洲照跌，港股黑期續跌，外圍加港股暫時仍未敢講樂觀，但大多中資股此刻就較為硬正，要博就選中資股較可取夾保險，其中水泥股可靠中央谷基建看高一線，周初內地有廿多個市下調首付及提高公積金首付貸房由45萬上調至50萬元、令全國性大型內房股有着無限憧憬，惟現時只集中三四線城市，市場期望若大城市若出現滯銷情況，不排除中央有適度鬆綁政策存在，大型內房股本週表現亦強於大市，其中中國海外(00688)、碧桂園(02007)、雅居樂(03383)等已三連升。

內銀亦見六厘

今天滙控(00005)除淨幾乎全日得個悶字，特別於下午1時19分至2時53分近兩個鐘內停留在54.3元至54.35元做成交，買盤幾百個牌對三十個牌沽盤，究竟是期結日所致還是大戶大把貨在手讓散戶任取亦不去考究，因為中國銀行(03988)、農業銀行(01288)、交通銀行(03328)都有6厘幾息率，其他內銀亦緊隨5厘有選擇，就算連華潤水泥(01313)亦有5厘幾息率，且面對前面是中央定要大搞特搞基建提振經濟，前景已給人無限憧憬啦！滙控話7厘但要加埋現時外圍業務形勢，似乎未見有太大着數吸引將之持貨。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。