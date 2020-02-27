港股直擊 即巿股評

港股低開高收，恒指低開167點，最多跌276點，低見26419點，再創2月3日後最低，但午後人行稱普惠金融服務達標銀行擇機定向降準，加上美期跌幅亦收窄，港股最多倒升153點，見26849點，尾市升幅收窄，最終收報26778點，升82點或0.3%。

北水淨流入43.71億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續掃內銀，建行(00939)有12.81億元淨入；工行(01398)有3.95億元淨入；農行(01288)有1.93億元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)有3.48億元淨入；美團(03690)有3.7億元淨入；小米(01810)有2.33億元淨入；中芯(00981)有3168萬元淨入。

相反，舜宇(02382)有1.21億元淨走；中興通訊(00763)有4696萬元淨走；微盟(02013)有5926萬元淨走。

醫藥股方面，急飆11.1%的東陽光藥(01558)有1.11億元北水趁高淨走；藍籌中國生物製藥(01177)有146萬元淨入。

融創(01918)有8108萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：潤啤(00291)有1.77億元淨走；贛鋒鋰業(01772)有1431萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、工行、中芯、中生製藥、小米、美團、農行、潤啤及舜宇。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興、小米、美團、中芯、東陽光藥、微盟、融創、贛鋒鋰業及舜宇。