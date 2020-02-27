港股直擊

智能互動式娛樂產品供應商奇士達控股(06918)宣布招股詳情，每股招股價1.17元至1.47元，發售8840億股，其中10%公開發售，90%國際配售，集資額介乎1.03億至1.3億元。

一手2000股，入場費2969.63元。

按招股價範圍中間價1.32元計算，集資淨額7610萬元，其中70.8%將用擴張計劃；19.2%用於維持並鞏固與現有客戶關係；10%用於一般營運資金用途。

該股明天起招股，3月4日截止認購，預期3月18日掛牌。

民銀資本為保薦人。