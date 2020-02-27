港股直擊 即巿股評

美股道指連跌五日，隔晚更彈461點後倒跌，今早道指期貨曾再插逾四百點，但A股造好，午後道期跌幅亦縮，加上人行稱對普惠金融服務達標銀行擇機定向降準，令港股在期指結算日低開高走，一度重上26800關。

恒指低開167點，報26529，之後沽壓加劇，跌幅曾擴至276點，低見26419點，再創2月3日後最低，但午後人行稱普惠金融服務達標銀行擇機定向降準，加上美期跌幅亦收窄，港股3時後倒升，最多曾揚153點，高見26849點，尾市升幅收窄，最終恒指收報26778點，升82點或0.3%；國指收造10593，升91點或0.87%，大市成交1104.67億元。

整體大市上升比率53%，下跌比例47%。

即月期指跌26點或0.1%，報26554，低水225點，成交1.85萬張；下月期指收造26694，升131點或0.49%，成交有18.04萬張。

人行副行長劉國強表示，應對疫情方面，下步要用好已有支持政策，繼續用好專項再貸款政策，向中小銀行傾斜。他續稱，下一段還要擇機定向降準，因個別銀行普惠金融服務達標，是支持普惠金融服務。

道指期貨最新造26697，跌217點或0.81%；標指及納指期貨分別跌0.83和0.87%。

藍籌股大致造好。滙控(00005)除息走高0.8%；友邦(01299)升1.1%；受人行副行長言論沖喜，中行(03988)走高1.6%；建行(00939)升1.9%；工行(01398)漲2.2%；傳潤地(01109)年內拆物管業務上市，收市漲3.5%；但騰訊(00700)跌0.1%。

焦點板塊

基建水泥股：內地傳媒報道引述業內人士和機構預測，全年基建投資增速有望明顯回升，預計在8%至9%左右，基建水泥股標青，中鐵(00390)升2.7%；中鐵建(01186)飆5.2%；中交建(01800)升4.2%。水泥股海螺水泥(00914)揚5.5%；華潤水泥(01313)升3.9%；中建材(03323)升4.9%；金隅(02009)升3.2%；西部水泥(02233)升2.3%。

二線軟件股：跑贏大市，金蝶(00268)炒高6%；網龍(00777)飆5%；金山軟件(03888)漲2.3%；半新股赤子城(09911)和襌遊科技大升15.2%及5.7%；浪潮(00596)漲3.7%；暢捷通(01588)揚3.6%。

濠賭股：銀娛(00027)上年少賺3.5%，派息亦減4.2%，加上富瑞指澳門賭場重開表現遜預期，或拖低濠賭股估值，濠賭股受壓。銀娛收市跌2.2%；金沙(01928)下滑1.6%；永利(01128)走低1.1%；；新濠(00200)降2.4%；美高梅(02282)下滑1.8%；但澳博(00880)升0.1%。

焦點股份

九倉系：吳光正提私有化會德豐(00020)公布，建議就股東持有每股股份向股東分派1股九龍倉置業(01997)及1股九龍倉(00004)股份；及以現金每股12元。會德豐中午復牌，全日飆39.7%；九置則挫6.2%，收37.7元，為上市後低位，也是表現最曳藍籌。

三生製藥(01530)：收市大跌14.4%。富瑞發表報告，引述三生製藥管理層指，去年底接替譚擘、擔任公司首席財務官的翁木子，近期也已離開公司。另外集團去年10月起有4名董事相繼辭任。

瀛晟科學(00209)：停牌近11個月後復牌，全日勁彈1.7倍。集團已全面達成聯交所滿意的復牌指引。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。