銀河娛樂(00027)午後曾挫3.3%，見51.95元逾三周低，現跌3.2%，成交額8.01億元。
集團中午公布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利130.42億元，按年下跌3.45%，每股派發特別股息0.45元，全年共派91仙，按年少4.2%。
期內，收益519.02億元，按年下跌6%。
撇除非經常性及其他開支，去年經調整股東應佔溢利為140億元，按年持平；經調整EBITDA為165億元，按年下跌2%。
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期內，收益519.02億元，按年下跌6%。
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