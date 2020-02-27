熱門：

今日 13:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】銀娛午後見逾三周低 全年派息減4.2%

放大圖片

銀河娛樂(00027)午後曾挫3.3%，見51.95元逾三周低，現跌3.2%，成交額8.01億元。

集團中午公布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利130.42億元，按年下跌3.45%，每股派發特別股息0.45元，全年共派91仙，按年少4.2%。

期內，收益519.02億元，按年下跌6%。

撇除非經常性及其他開支，去年經調整股東應佔溢利為140億元，按年持平；經調整EBITDA為165億元，按年下跌2%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads