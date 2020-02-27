即巿股評 港股直擊

過去一周港股表現較預期差，未能跟上內地股市偏強之走勢，除了是憂慮新型肺炎漫延至美國令美股大跌外，重磅股好似滙控(00005)、中移動(00941)及平保(02318)在公司及行業消息方面較差，拖累股價。系統顯示，本周二恒指的勢頭能量已轉為弱勢的紅燈訊號，而技術指標的拋物線SAR亦在星期一出現反手造淡訊號，強弱股指數的利淡交叉正進一步擴闊，故短期港股即使反彈，力度恐怕較弱，受制二萬七關機會較大，短期內2月3日低位26145不容有失，否則跌穿50月線，將下試二萬五及100線(目前約24315)。騰訊(00700)及建行(00939)持續見有北水流入，後向對恒指有決定性影響。

美股大跌，累插超過二千點，技術上明顯超賣，14天RSI是2018年12月以來最低，短期有力重上200天線之上。特朗普連任機會仍大，據報他最近「非常憤怒」，認為衞生官員的言論導致美股大跌，可見對美股相當着緊。

藍籌目前最超賣是中石油(00857)及領展(00823)，以後者的執行力竟淪為如此弱勢藍籌，事實上我們在去年3月開始，股價大概在90元附近已不斷指出領展估值太貴，之後股價在百元關前受阻，紅底股做唔成，在社會事件做藉口下，領展進行估值下修之旅。目前領展的估值區間(包括PE, PS, PB及息率)已拉回較合理水平，加上技術上接近嚴重超買。長線看好者可以分注以月供形式收集，直至股價熊去牛來（即勢頭能量轉強勢綠燈）並企穩，就是考慮一筆過加注之時。

對於愛投機者，領展短期可以一博來個似樣技術反彈，牛證選擇甚少，只有(60574)較值博，今年5月8日為最後交易日，收回價70元，槓桿比率14.7倍。若認為領展短期不會再跌多半成，不反對現價小注買，博正股出現1.5至2%的卑微彈幅。現在正股報73.5元，跌0.8%，14天RSI為23.4；(60574)報0.05元，跌13.8%。

羅崇博 (杜比)