即巿股評 港股直擊

隔晚美股先升後跌，彈完又散，道指已經連跌五個交易日，標指亦同告倒跌，只有納指止跌回升。港股喺期指結算日仍然偏軟，恒指低開167點，跌幅一度收窄至131點，見過半日高位26564點，其後沽壓再現，一度跌276點，見半日低位26419點，再創2月3日以嚟新低，暫時喺26500點喘定。中午恒指報收26519點，跌176點；國指則報收10481點，跌20點。

銀河娛樂(00027)尚未派成績表，但買股睇前景，濠賭股今年肯定難捱，尤其第一季業績一定走樣，舊年全年業績無論係點都唔會好過，半日跌2.7%，藍籌股中跑第尾。相反中生製藥(01177) 旗下有藥品被納入治療武漢肺炎，股價半日逆市升3.8%，而呢幾日中生製藥喺11元有強大支持，每次去到呢個位就反彈。

除咗中生製藥，其他醫藥股同樣做好，再一次證明製品股已安然渡過去年低潮，帶量採購嘅陰霾已消散，大行唱好醫藥股，整個板塊升幅至少有3%。除咗醫藥股做好，在線醫療股平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)亦分別升2.1%及7.1%。

其他藍籌股個別發展，友邦(01299)跟平保(02318)分別跌0.6%及1.3%，不過作為長線投資，阿Man仍然睇好呢兩隻保險股，前者拓展內地市場料有作為，平保則受惠A股屹立不倒，只係短線大市仍受壓，作為恒指成份股權重股，短線同樣捱沽。友邦望於76元喘定，否則有機會向下考驗72元至74元尋找支持。至於平保失守多條移動平均線後，暫時仍要向下尋底，失守87元或下試82元，有心買貨不妨再畀啲耐性等等。

內地基建項目已盡快復工，而內地傳媒報道引述業內人士和機構預測全年基建投資增速有望明顯回升，預計達8%至9%左右。相關股份逆市向上，阿Man上周亦有喺其他平台推介華潤水泥(01313)，半日升2.6%，整個板塊做好。

值得一提係噚日被沽空機構狙擊嘅聯想集團(00992)，今日沽空機構稍後將更多資料披露，而聯想則回應指控沒有根據，而公司財務資料透明，且完全符合國際會計準則。今日又輪到彭博社報道，美國獨立投資研究機構Hedgeye旗下中國分析師Felix Wang將阿里巴巴列入沽空名單，指潛在跌幅高達兩成。分析認為，新冠肺炎增加阿里巴巴風險，而即使疫情得到控制，並且供需條件正常化，阿里巴巴亦將比同行面臨更多困難，機構預計將於下周一上午評估沽空主題。

今日唔少行家都講緊呢單消息，不過阿Man認為係嘩眾取寵居多，皆因目前大市處於下行局面，整體大市及重磅股易跌難升，估中阿里下跌即可成名。尤其係間間大行都唱好阿里，細行唱反調博出位有幾咁出奇，建議沽空純粹為吸睛，大家真係唔使太認真。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)