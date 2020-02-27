港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指一彈即散，彈461點後倒挫123點，港股今早亦續尋底，曾再挫逾200點。

恒指低開167點，開市後跌幅縮至131點，見26564點半日高，及後沽壓轉強，曾挫276點，見26419點，續創2月3日以來新低。恒指中午收報26519點，跌176點或0.7%，大市成交額541.3億元。

國企指數報10481點，跌20點或0.2%。

A股半日靠穩，滬指升0.57%；深成指升1.2%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.6%；平保(02318)跌1.3%；今日公布業績的銀娛(00027)跌2.7%；瑞聲(02018)跌2.6%。相反，滙控(00005)除息，最新升0.7%；工行(01398)升1.3%；建行(00939)升0.6%。

焦點板塊

醫藥股：今早逆市跑出，藍籌中生製藥(01177)升3.8%；康希諾生物(06185)升3.3%；東陽光藥(01558)獲大摩唱好，半日飆10.2%；啟明醫療(02500)創新高，半日升7.5%；翰森製藥(03692)升4%；歌禮製藥(01672)新冠肺炎臨床研究有3個患者出院，半日升8.7%。另外，平安好醫生(01833)升2.1%；阿里健康(00241)飆7.7%。

基建水泥股：內地傳媒報道引述業內人士和機構預測全年基建投資增速有望明顯回升，預計在8%至9%左右。基建水泥股逆市攀升，中鐵(00390)升2%；中鐵建(01186)升3.6%；中交建(01800)升2.3%。水泥股方面，海螺水泥(00914)升3.3%；華潤水泥(01313)升2.6%；中建材(03323)升3.3%；金隅(02009)升1.8%；西部水泥(02233)升1.5%。

啤酒股：百威(01876)去年少賺6%，並稱本季業績受疫情衝擊，料今年首兩個月中國收入將按年減少約2.85億元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利將減少約1.7億元，股價半日跌1.9%。同業潤啤(00291)跌0.5%；青啤(00168)反覆升0.8%。

焦點股份

中國光大綠色環保(01257)：半日挫6.6%。花旗發表報告，把光大綠色環保評級由「買入」連降兩級至「沽售」，目標價由4.4元下調至3.5元，並指集團2017年至2019年完成的生物質能項目的電價補貼存在不確定性。

瀛晟科學(00209)：停牌近11個月後復牌，半日狂彈2.76倍。集團已全面達成聯交所滿意的復牌指引。

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