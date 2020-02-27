即巿股評 港股直擊

喺第22日Home Office，乜得一早起身個天就濕濕淋淋咁架？最怕就係呢啲天氣，搞到個人都無乜精神咁。

個市就唔駛多講，肯定都係繼續陰天，今朝低開過百點後，依家10點30分，跌幅多咗，依家做緊26465點，跌230點。日線圖上今日大市暫呈實心陰燭，此前畫過、由上年8月中到依家嘅「中期上升通道」早兩日跌穿後，今日都未見有爬返入去嘅跡象，不過，苦候多時嘅SlowSTC(14,3)已經落到嚴重超賣水平，%K線始有少少兜底嘅走勢。

觀乎噚日同今日恒指暫時做出嚟個樣，一旦聽日SlowSTC(14,3)確認出現低位回升，明日彈支陽燭出嚟，呢三粒夾埋有機會會形成「早晨之星」，喺陰陽燭圖分析上，係一個見低回升嘅利好形態。

呢啲都只係純綷個人FF啫，事關按目前牛熊證街貨圖嚟睇的話，雖然今日牛熊兩邊都無新增街貨，但以目前恒指點數計，仍然都係靠近牛證街貨區，且按截至10點46分止，恒指最低做過26419點計，牛證第一層街貨26400至26499點都幾乎被殺得八八九九，而呢層有相當於626張期指。

話就話今日期結，但似乎都仲未有誘因令大市轉跌為升，睇嚟都真係要靠SlowSTC(14,3)確認回升先至有希望；當然，如果熊證街貨有新證上市，且收回價可以再低啲(起碼落到27000至27099點呀)，大市反彈向上咬，都咬得大啖啲。

安全策略計，依家就只有一個字：「等」。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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